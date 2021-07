Protestan vecinos para exigir la reapertura del anexo del Centro de Salud en la colonia Luis Echeverría

Boca del Río, Ver.-Vecinos de la colonia Luis Echeverría se manifestaron para pedir a la Secretaría de Salud del Estado que reabra el anexo número 5, ubicado en la calle López Mateos esquina Yucatán, pues recordaron que solo le darían mantenimiento al inmueble y volvería abrir sus puertas.

Sin embargo ya pasó año y medio y sigue sin dar servicio, inclusive aseguran que lo han ido desmantelando poco a poco.

Rosa Toledano, una de los colonias recordó que este centro de salud tiene una antigüedad de 50 años y recurrentemente enfrentan ese problema que lo abren y cierran.

En este centro de salud se daban consultas generales, vacunas, toma de glucosa y de presión, medicamento y servicios dentales y tenía un padrón de alrededor de 4 mil pacientes.

Se beneficiaban colonos de al menos cinco colonias aledañas, por lo que ante el cierre del inmueble se ven obligados a trasladarse a otros centros de salud, lacerando su tiempo y economía.

Dijo que recientemente abrieron un centro de salud en la colonia Villa Rica, de este municipio, sin embargo no debe ser pretexto para quitarles el anexo número 5.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades de salud en el estado para que reabran nuevamente este sitio, debido a que son muchas las personas que requieren atención médica, sobre todo de la tercera edad, y la aplicación de vacunas a menores.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Ahora tenemos que pagar taxi, algunos tienen, otros no tienen, y los que andan en silla de rueda como van a los centros de salud, entonces pedimos que lo abran porque nada más lo desvalijaron, se llevaron algunas cosas del centro de salud como lo del servicio dental, ya no lo tenemos, dijeron que le daban mantenimiento al centro de salud, no le han dado mantenimiento, hay fugas de agua , o sea no han hecho nada”, acusó la entrevistada.