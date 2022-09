Por cierre de carretera en Emiliano Zapata habrá denuncias, asegura Secretario de Gobierno

Al reiterar que el priísta Renato Alarcón Guevara está detrás de la movilización de los pobladores de Emiliano Zapata, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, dio a conocer que presentarán denuncias penales en contra de quien resulte responsable por la obstrucción de las vías de comunicación.

En entrevista, tras la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, afirmó que la movilización de los pobladores tiene tintes políticos, por lo que será la Fiscalía General del Estado la responsable de determinar lo procedente.

¿Por qué se manifestaron los habitantes de Emiliano Zapata?

Ayer pobladores de Emiliano Zapata tomaron la carretera federal a la altura de la comunidad Dos Ríos para pedir a las autoridades que se revoque concesión que se dio a la desarrolladora Casas Carpín, que construye el fraccionamiento Terranova, pues la Conagua autorizó la perforación de pozos de agua, lo que podría poner en riesgo el abasto del líquido para 23 comunidades del municipio.

Al respecto, Cisneros Burgos puntualizó que se trata de una concesión federal que le fue entregada a la inmobiliaria, la cual debió cumplir con los requisitos solicitados para ello.

"Se van a presentar las denuncias por obstrucciones de las vías de comunicación, si hay un permiso de uso de agua para un espacio habitacional y soporta el número de viviendas para el que fue solicitado no tienen por qué negarselo. En la denuncia que se va a poner cada quien va a poder presentar los documentos correspondientes", expuso.

Refirió que la empresa Carpín, al igual que otras inmobiliarias, tiene derechos que ya adquirido con la Conagua porque ha presentado su solicitud y cumplido con los requerimientos solicitados.

"Si los cumple (los requerimientos) nosotros no somos los facultados para revocar un derecho de concesión de agua, el único facultado es quien se la dió", expuso.

Manifestó que antes de la entrega de la concesión Conagua debió hacer el estudio de factibilidad del acuífero, por lo que se debe esperar la respuesta de la dependencia federal.

Eric Patrocinio Cisneros Burgos reiteró que el priísta Renato Alarcón Guevara está detrás de la movilización de los pobladores de Emiliano Zapata | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

"Yo no sé qué cantidad de millones de metros cúbicos de agua tiene ese acuífero para la extracción y sus recargas, esos datos técnicos los tiene Conagua. La persona moral a la que se refieren tiene una concesión de agua y la solicitó para uso habitacional, se tiene que preguntar de cuánto es la recarga, es un dato técnico", comentó.

¿Qué dijo Eric Patrocinio sobre las declaraciones de Renato Alarcón?

Ante la defensa del priísta Renato Alarcón Guevara, quien aseguró que no tiene injerencia en los pobladores, el Secretario señaló que el tiempo y las investigaciones determinarán lo procedente.

"Eso no se litiga en los medios de comunicación, se va a litigar en la Fiscalía General del Estado. Nosotros no decimos cosas al azar, somos gente seria, tan somos gente seria que no militamos en esos partidos en lo que se acostumbraba mentir. El responsable, se los digo de frente, es Renato Alarcón y yo no miento, no es cerrando y obstaculizando a otros como se logran cosas”, concluyó.