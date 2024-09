Tatahuicapan no cede; sigue tomada la presa Yuribia [Video]

Habitantes de Tatahuicapan no ceden y mantienen tomadas las instalaciones de la presa Yuribia para exigir al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Coatzacoalcos la construcción de un tanque de almacenamiento para su municipio.

¿Qué ha dicho el alcalde de Tatahuicapan sobre la toma de la presa Yuribia?

De acuerdo con lugareños, ayer se realizó una reunión entre habitantes y el alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández (Morena), en la que se acordó mantener el movimiento en espera de la satisfacción de sus demandas.

Además, manifestaron que los accesos a Tatahuicapan se encuentran libres y que las actividades volvieron a la normalidad tras el bloqueo de ayer.

En conferencia de prensa, el alcalde de Tatahuicapan sostuvo que el movimiento se mantendrá en la presa Yuribia y que no le teme al desafuero, pues, según él, el único que lo puede quitar del cargo es el pueblo.

Al respecto, citó: "no me preocupa nada, porque el único que me puede quitar es el pueblo; si al pueblo le he fallado, si le he robado, entonces me puede decir 'quítate Eusebio'".

Incluso, agregó: "si el Congreso me va a desaforar, que lo haga si creen que así se va a resolver el problema".

El alcalde también señaló a Coatzacoalcos de sobreexplotación del agua durante casi 40 años, según él, sin realizar labores de reforestación; "no ha sembrado ningún árbol, no ha invertido ni un peso en reforestación, es el Ayuntamiento de Tatahuicapan, con la Sedema y Conafor el que ha invertido recursos para que los 40 manantiales (en esa región) estén en su máxima capacidad".

Durante la asamblea de anoche, entre habitantes se planteó la propuesta de que el tanque elevado de almacenamiento, con capacidad de 250 mil litros, sea construido con recursos propios de Tatahuicapan.

Además, se propuso desconectar de la presa Yuribia al municipio de Minatitlán y que a Coatzacoalcos le dé menos Agua.

También se acordó que ya no habrá más bloqueos a partir de hoy y que las válvulas se abran hasta que se firmen los acuerdos con autoridades del estado y de Coatzacoalcos.

¿Cuándo iniciaron las protestas de habitantes de Tatahuicapan?

El conflicto inició el pasado viernes, cuando habitantes de Tatahuicapan, con el respaldo de su alcalde, tomaron la presa Yuribia para exigir atención a sus demandas.

Además, ayer se suspendieron todas las actividades y se realizaron bloqueos en las entradas y salidas de ese municipio del sur del estado, por indicaciones del Ayuntamiento de Tatahuicapan.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que en caso de encontrar alguna posible responsabilidad al alcalde Eusebio González Hernández se podría llevar a cabo el proceso para su desafuero.

Sin embargo, hasta hoy el conflicto se mantenía y la presa Yuribia no había sido liberada. Coatzacoalcos mantiene la distribución de agua con el apoyo de pipas entre sus habitantes.

