Próximos diputados deben aplicar austeridad y buscar aprobación de la Reforma Eléctrica: Gobernador

Al aseverar que se debe aplicar la coordinación entre los tres poderes de gobierno, el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, pidió a los próximos legisladores actuar con responsabilidad y no realizar iniciativas en prejuicio de la población.

En conferencia de prensa, insistió en la importancia que tiene para Veracruz y el país la aprobación de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente, por lo que solicitó a los legisladores convencer, mediante el diálogo, a los diputados federales para que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión.

Local

“La Reforma Eléctrica es importante para el estado, si representan al pueblo tienen que hablar con sus colegas federales para que pase, convencerlos para que cuando llegue a su instancia, aquí en lo local, también sea aprobada”, dijo.

Recordó que previo a ser Gobernador fungió como diputado federal, por lo que, expuso, hacer iniciativas no cuesta nada.

“El exhorto es para que los tres poderes trabajen en conjunto y se pueda atender con políticas públicas, nosotros tenemos claro que debemos aplicar la austeridad, honestidad y no traicionar al pueblo, espero que actúen en consecuencia, que no se espanten cuando se les diga que no son productivos porque no han hechos leyes o iniciativas porque basta con una ley que hagas en contra del pueblo para que todas las iniciativas se vengan abajo, si va a ser para traicionar al pueblo, mejor que no toquen la Constitución”, expuso.

García Jiménez mencionó que la Cámara local que concluye funciones este jueves cumplió con el objetivo que era generar leyes a favor del pueblo y aplicar medidas de austeridad.

“No bajaron su salario, pero no lo incrementaron, además hicieron algunas acciones de austeridad y para ahorrar recursos, los diputados sí estuvieron al pendiente de la población, visitaron su Distrito y no anduvieron de viaje en viaje al extranjero, este tipo de legisladores se necesitan”, expresó.

Energía eléctrica es cara por culpa de las empresas

Sobre los elevados costos de la energía eléctrica, el mandatario estatal afirmó que ello se debe a que las empresas privadas se quedan con los recursos, ya que la CFE únicamente cobra y opera en una situación precaria.

“La población critica y señala a la CFE, cuando ahí no recae la responsabilidad de las tarifas eléctricas elevada”, dijo.

En su opinión, es injusto que se critique a la CFE, pero los ingresos se le restrinjan, acto que se busca revertir con la propuesta del Presidente.

“Ni siquiera se trata de empresas mexicanas las que están afectando a la CFE, son totalmente extranjeras, eso es lo que se busca revertir con la Reforma Eléctrica, por eso es tan importante que se apruebe”, comentó.