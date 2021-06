Proyecta Secretaria de Turismo ocupación hotelera de 40 a 50 por ciento en vacaciones de verano

Boca del Río, Ver.- Con la expectativa de mantener el semáforo en amarillo como estado o incluso avanzar al verde, la Secretaría de Turismo del gobierno estatal proyecta una ocupación hotelera de entre un 40 a 50 por ciento para este periodo de verano en todo el territorio.

En rueda de prensa la titular de la Secretaría de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, indicó que Veracruz está preparado para recibir a todos los visitantes en este periodo vacacional que inicia este 9 de julio hasta finales de agosto bajo todos los protocolos sanitarios.

“Queremos decirles que estamos preparados con todas las medidas sanitarias, vamos a recordar el uso del cubrebocas, la sana distancia en un ambiente familiar, los invitamos para que tengamos el mejor verano, que visiten del Festival de Globos, a recorrer el Acuario de Veracruz nuestra joya en esta zona, a conocer al Acuático Inbursa, que vengan a probar el mejor café del mundo, el arroz a la tumbada de Alvarado, las empanadas de guayaba de Tlacotalpan” refirió.

Hizo hincapié en que tras la semana intensiva de cuidados para contener una posible tercera ola decretada por el gobernador del estado, se espera que la entidad regrese a semáforo amarillo para el 5 o 6 de julio previo al arranque de la temporada vacacional.

“Esperamos que para el 5 o 6 de julio podamos regresar a semáforo verde, pero estemos en amarillo o en verde, solamente cambian las capacidades y aforos, esperamos de una manera conservadora que podamos llegar al 40 ó 50 por ciento de ocupación hotelera en todo el estado”, dijo.

Consideró que esta expectativa del 50 por ciento podría ser una bocanada de aire fresco a todo el sector turístico.

Asimismo, la encargada del turismo en el estado mencionó que se espera que los centros arqueológicos puedan estar abiertos para este periodo vacacional, pero dependerá del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En cuanto al Festival de la Salsa la funcionaria estatal aclaró que, aunque hay un presupuesto en espera para la posible realización de este evento y no descartan la posibilidad de que pueda llevarse a cabo, el escenario es complicado dado que se trata de un evento donde se reúnen más de 100 mil personas.

“Vemos un escenario complicado porque es todavía para el cierre del año no se han autorizado eventos masivos, ya hemos hecho algunas convenciones y eventos, pero una reunión con 100 mil personas en la calle ya es más complicada todavía tenemos todo preparado, el presupuesto ahí esperando, pero realmente aún no hay nada concreto, tenemos la esperanza de que pueda ser antes de que acabe el año, pero no hay indicación”, explico.