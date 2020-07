Proyecto a favor del aborto sigue vivo: Equifonía A.C.

“Fue un primer episodio porque la historia no acaba” aseguró Adriana Fuentes Manzo, coordinador del área jurídica de Equifonía A.C sobre la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar el proyecto del ministro José Luis Alcántara Carrancá que proponía despenalizar el aborto en el estado de Veracruz.

Precisó que, el proyecto tuvo cuatro votos en contra y solo uno a favor, este no fue discutido a fondo y que por los pronunciamientos realizados por los magistrados en la sesión virtual se pudo ver que no están en desacuerdo con los derechos sexuales y reproductivos favor de las mujeres sino en el procedimiento jurídico del amparo. “El proyecto sigue vivo (…) lo que señalan que no es el mecanismo como se está planteando entonces lo que hace el ministro es que baja el proyecto para que alguno de los cuatro ministros pueda retomarlo y ahora sí, estar discutiendo el fondo. Esa es la forma en la que fue planteado”, precisó.

Local No estamos desanimadas y seguiremos luchando por la despenalización del aborto: Colmena Verde

Tras recordar que el Congreso Local tuvo ya 4 años en los que pudieron haber hecho las reformas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres, la abogada feminista recordó que todavía están a tiempo los legisladores veracruzanos para desaparecer las sanciones en contra de las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo. “Si los legisladores quieren escuchar por supuesto que pueden presentar una iniciativa al respecto”, dijo.

Fuentes Manzo reconoció que, aunque el amparo que ya fue discutido podría no estar bien planteado se pudiera hacer uso de la versión pública de la sesión y realizar las modificaciones correspondientes a fin de que otra persona u organización podría presentar otro tipo de recursos para lograr la acción de inconstitucionalidad.

Cabe recordar que, actualmente la legislación de Veracruz reconoce el derecho de abortar en casos de violación, peligro de muerte para la madre o por malformación del feto, pero fuera de estas causas, se castiga con prisión de seis meses a cuatro años, además de dos años de cárcel a quien efectúe el procedimiento.