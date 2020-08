Proyecto de tren ligero, esperanza para los xalapeños

El proyecto del tren ligero en Xalapa podría no solo ayudar en la movilidad de la capital, sino que podría ser un detonante para el desarrollo económico y turístico de los municipios de Xico, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Banderilla, Jilotepec y Rafael Lucio, aseguró Nicomedes Melgarejo Ortiz, miembro de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de Xalapa.

Precisó que al darle mayor facilidad de acceso a estos sitios, sería más fácil que la gente se desplace entre los municipios a realizar actividades turísticas y que los productores de estas zonas puedan llegar a la capital a vender sus productos a mejores precios que los que tienen actualmente.

La arquitecta, quien desde hace más de una década ha llevado a diferentes foros y escenarios un proyecto denominado “El Halcón de Xalapa”, con el que plantea darles uso a las vías férreas ya existentes y recuperar otros trazos con el fin de unir desde Rafael Lucio hasta Teocelo, se dijo entusiasmada de que un esquema de este tipo vaya a hacerse realidad para Xalapa.

Son proyectos que requieren de la voluntad de muchas personas y a mí me encanta la idea de que este proyecto pudiera llegar a consolidarse, incluso con mayor alcance del que yo hace 10 años pude ver.

En entrevista, Melgarejo Ortiz precisó que en un principio se puede establecer un esquema compartido de las vías que actualmente están concesionadas a la empresa Kansas City Southern México (KCSM), no obstante, dio a conocer que el plazo de la concesión está por vencerse, ya que éste era por 25 años y datan de la administración federal de Ernesto Zedillo Ponce de León. Advirtió que no se trata de dejar a la empresa fuera del proyecto, sino que en un futuro ésta podría ocupar un libramiento ferroviario que pase fuera de la mancha urbana de Xalapa y la región. “Estamos en tiempo de analizar esta concesión y es aquí en donde las gestiones pueden ayudar a resolver el tema. Queremos que siga generando economías el estado en Veracruz, pero incluso actualmente la misma Kansas tiene problemas actualmente ya que tiene que buscar horarios en los que no haya tanto tráfico para operar. Se puede buscar que sea un proyecto gana- gana”.

REFORZAR OTRAS ACCIONES

Cualquier proyecto que sea a favor de agilizar la movilidad en Xalapa y la región es bien recibido por el sector empresarial, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Xalapa, Alejandro de la Madrid Trueba, quien recordó que desde hace varios años la capital veracruzana sufre por la falta de alternativas en esta materia.

Expuso que aunque el tren ligero por sí solo no va a solucionar el caos vehicular que tiene la región, sí puede ayudar a descongestionar algunas zonas y a su vez generaría nuevos puntos de movimiento de personas y mercancías. No obstante, se pronunció a favor de que junto a este proyecto se lleve a cabo un trabajo integral de reordenamiento de las distintas rutas del transporte público urbano y suburbano, ya que muchas de ellas se concentran en unas cuantas calles de la ciudad. “En materia de movilidad hay muchas otras acciones, pero creo que una de las principales es este reordenamiento total del transporte y que no nada más implique al que se mueve dentro de la ciudad, sino también los que vienen de otros municipios”.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Para el presidente de la Canacintra Xalapa, la movilidad en Xalapa ha empeorado en los últimos años y aunque el tema de la pandemia ha generado una situación atípica en materia de tráfico, al retomarse las actividades en su ritmo normal este problema regresará y seguirá causando pérdidas económicas a personas y empresas. “Por eso es importante que se vayan resolviendo esos temas hacia adelante y que se aprovechen estos momentos para generar alternativas”.

Por último, De la Madrid Trueba hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a voltear a ver a los empresarios locales para esparcir las riquezas que esta obra pública podría generar. Expuso que en la región hay empresas con la capacidad técnica para llevar a cabo cualquier tipo de obras, por lo que sería inaceptable que un estado “tan golpeado económicamente” como Veracruz perdiera obras porque se invitara a empresas de otros estados. “Aunque esperemos que esto no pase”.

PARQUE LINEAL

Para la arquitecta Alicia Itzel Madrigal Herrera, el proyecto de Tren Ligero para Xalapa es un esquema que va a generar un cambio radical en la movilidad de la región y que además no tendría que construirse desde cero, ya que retomaría el trazo de las vías ya existentes y que cruzan al municipio. “Va a conectar sin afectar espacios, no se va a crear nada desde cero, solo se va a provechar una ruta que va a ayudar a desocupar puntos problemáticos en Xalapa para la comunicación”, dijo.

La joven, quien se hizo acreedora al primer lugar en el concurso del proyecto conceptual del “Tren Urbano de la Región Capital”, dio a conocer que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le han confirmado que el proyecto del tren sigue en pie y que el atraso en éste se debió a la pandemia.

La egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana hizo un llamado a las autoridades en la materia a que, a la par del tren, se lleven a cabo proyectos arquitectónicos y urbanísticos en los espacios aledaños, de tal suerte que sean incluyentes para toda la población.

Recordó que el proyecto que diseñó para la intervención de 2.48 kilómetros de las vías del tren, contempla un modelo sustentable, integrador y estético. A la par del paso del tren ligero se establecería un parque lineal dividido en dos sectores, el primero comprendido del Velódromo de Xalapa al cruce del poeta Ángel Núñez Beltrán y el segundo de Poeta Ángel Núñez Beltrán al cruce con la avenida Rébsamen. “Se trata de un espacio que fortalece la imagen urbana, construye espíritu de comunidad y suma en el sentimiento de apropiación del espacio público por la ciudadanía”.

En materia de movilidad, el parque lineal incluye una ruta verde con senderos de recorridos botánicos, ciclovía, banqueta y rampa de conectividad. Mientras que el equipamiento urbano está compuesto por un foro al aire libre, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha múltiple, pabellón multiusos y una plazoleta.

Para hacerlo sustentable, el proyecto está pensado para tener un huerto urbano que se alimentará con un sistema de captación pluvial bajo un esquema de paraguas invertido, además de un espejo de agua y un jardín de lluvia.

Además, se busca que las estaciones del tren puedan convertirse en puntos de desarrollo económico, por lo que Madrigal Herrera propone que las antiguas instalaciones de la Secretaría de Protección Civil se puedan convertir en espacios comerciales, con el fin de que la renta de estos locales ayude a solventar los gastos iniciales del proyecto y permitirá una mayor integración entre los habitantes.