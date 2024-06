Recursos para proyecto en Palo Verde se canalizarán a otra obra: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil reiteró que el recurso de los 15 millones de pesos que estaban proyectados para la construcción de un laboratorio de identificación de restos de personas dentro del Palo Verde será canalizado a otra obra para no caer en subejercicio.

En entrevista, señaló que aunque el proyecto está listo, se tendrá que esperar a que hayan consenso con los vecinos que se oponen para poder reactivarlo.

"El proyecto está listo, el recurso es un recurso que se tiene que aplicar, si no tendría una consecuencia de devolución en términos de subejercicio. Que sigan las pláticas, que sigan las revisiones, que no haya ningún temor, que es un proyecto de la Fiscalía, que es un patrocinio del Ayuntamiento de la Construcción".

Local Colectivos piden que proyecto de identificación en panteón Palo Verde continúe

Reconoció que quizá hace falta comunicación, pero que por los tiempos tendrá que aplicarse con otro proyecto programado para la ciudad.

"Y una vez que haya consenso y que no haya duda y que la gente vea que no tiene ningún impedimento para hacer, ya se reactivará en su momento, pero ahorita por el momento los recursos municipales tendrán que aplicarse para dar cumplimiento a un gasto de inversión, porque si no lo ejecutamos sería subejercicio y lo tendríamos que devolver".

Sostuvo que el presupuesto se aplicará en obras que están pendientes y que ha solicitado la ciudadanía.

"El día que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento como la sociedad se pongan de acuerdo, se vuelve a reactivar, pero mientras hay que ser honestos, tenemos que retirar el recurso para aplicarlo en obras que nos aplica, ¿en qué mes estamos? Y si nosotros no hacemos la licitación de otros proyectos, repito, sería lamentable perder el dinero".

Leer más: Con bloqueo vecinos exigen reubicar proyecto de Semefo en Palo Verde

Reconoció que quizá hace falta comunicación, pero que por los tiempos tendrá que aplicarse con otro proyecto programado para la ciudad | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Reconoció que esa obra es una petición de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que también se tienen que escuchar, "es un tema de mucha gente y ya una vez que los acuerdos se pudieran dar, se activa la inversión".

¿En qué otra obra de Xalapa podrían dedicar el recurso?

Precisó que los 15 millones de pesos serán invertidos en las obras que el Cabildo y el Consejo de Desarrollo Municipal avalen.

"Tenemos muchos proyectos pendientes de solicitudes ciudadanas donde se puede aplicar, no tenemos problemas, hay muchos, yo le podría decir que en todo, la gente pide, como ven, obras de drenaje de pavimentos, etcétera, de otras inversiones, pero había que presentar el proyecto al Cabildo y al Consejo de Desarrollo y una vez que se someta la votación ya nos autorizan".

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️