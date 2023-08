De tren ligero a segundos pisos, ¿qué proyectos para Xalapa fueron archivados?

Cada administración estatal presenta proyectos de infraestructura para la capital veracruzana, pero la mayoría de ellos han quedado en las dependencias, archivados o simplemente fueron olvidados.

Entre estos proyectos se encuentran el Centro de Convenciones para Xalapa, el segundo piso en Ignacio de la Llave, el tren ligero y el teleférico, así como otros para traer agua a esta ciudad, incluso el de una central de autobuses foráneos.

¿Qué pasó con distribuidor vial La Galaxia?

En octubre de 2008 se anunció que ese proyecto requería más de 300 millones para hacerse realidad. Fue Silvia Domínguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien presentó en ese entonces el proyecto del distribuidor vial La Galaxia.

Dicho proyecto fue presentado en las instalaciones de la dependencia, desde donde se anunció que la intención era evitar el tráfico que se genera en el acceso a esta ciudad capital, además de dar una nueva imagen a la capital del estado y permitiría que el tráfico de largo itinerario circulara de forma continua sin detener su marcha.

Obra de tren ligero no recibió el apoyo federal | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Con esta acción se conectaría a la avenida Lázaro Cárdenas con la Xalapa y con Ruiz Cortines, además del tráfico del bulevar Xalapa-Banderilla con Lázaro Cárdenas y Ruiz Cortines.

Una de las primeras barreras fue la parte arbolada que hay en esa zona, ya que grupos ambientalistas señalaron que para construir el distribuidor habría que quitar esos árboles y eso representaría un ecocidio.

¿Qué pasó con la central de camiones?

Otros de los proyectos que quedaron archivados es el área de influencia del Centro Deportivo Ferrocarrilero, el cual incluye la activación económica de los ferrocarrileros jubilados.

En el espacio del Deportivo Ferrocarrilero se preveía realizar la Central de Camiones Foráneos de Xalapa. Ahí se conglomerarían los camiones que brindar servicio a personas de municipios como Xico, Teocelo y Coatepec.

Sin embargo, este proyecto sólo se quedó en intención y nunca se concretó, pese a que se buscaba convertir esas ideas en proyectos y darles también un impulso económico a los ferrocarrileros, jubilados y pensionados.

¿Se planeó un segundo piso en Los Sauces?

A estos proyectos se suma un puente más en la zona de acceso a la USBI para que se vaya integrando una especie de anillo periférico.

Además, se planeó la posibilidad de integrar una obra en la avenida Ruiz Cortines para seguir por el Circuito Presidentes, conectarse a Maestros Veracruzanos y regresar a Lázaro Cárdenas, pero para ello hacía falta un paso a desnivel en la zona de Los Sauces.

El proyecto de un segundo piso, que iniciaría donde concluye la avenida Ruiz Cortines, pasaría por la calle Ignacio de la Llave, rodearía el ferrocarrilero y salvaría parte de la calle de Bolivia para dar a la carretera Xalapa-Coatepec, se presentó como una alternativa de libramiento de la zona urbana para la carretera Xalapa-Córdoba y conectarse así con la carretera federal 180.

Además, se realizó un proyecto e incluso se asignaron los recursos federales para iniciar la obra; sin embargo, se dijo al entonces alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, que era necesario modificar el proyecto, pues no reunía las especificaciones requeridas por la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT), por lo que no podía ejecutarse como se había presentado.

Al no realizarse las adecuaciones necesarias y no iniciarse la obra al siguiente año este proyecto fue retirado del presupuesto federal.

¿Qué pasó con centro de convenciones?

Otra de las obras promesas fue el Centro de Convenciones de Xalapa, el cual durante la administración de Fidel Herreras Beltrán se consideraba una necesidad para la ciudad capital.

Ante ello, se consideraba que se este espacio fuera construido en el área que alberga al DIF estatal, antes Museo del Transporte, o el propio Velódromo, obra que se construyó en el periodo de Javier Duarte, se inauguró el 13 de noviembre del 2014, horas antes del inicio de la edición 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Este espacio, además de sede deportiva, ha sido ocupado como recinto oficial de conciertos, espacio para mítines políticos y hasta estacionamiento para la revista vehicular y el programa de reordenamiento del transporte público, que implementó el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

En noviembre del 2019, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, adelantó que se presentaría una denuncia por el presunto desvío de más de mil millones de pesos en el Fideicomiso creado para solventar los gastos y las obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, entre ellas el Velódromo.

Durante la pandemia fue utilizado como Centro de Atención Médica Expandida (Covid-19) ante la falta de infraestructura médica que pudiera servir para atender a los pacientes con esta enfermedad.

El tren ligero solo quedó en promesa

En febrero pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el gobierno de Morena en Veracruz no podrá consolidar el proyecto de tren ligero, una opción de trasporte público para aminorar el impacto del tráfico vial en la capital veracruzana y que se ha prometido en varias administraciones.

El titular del Ejecutivo federal indicó que la obra no se va a consolidar, pues él pidió a los gobernadores de su partido que no inicien obras o proyectos que no van a poder concluir antes del 30 de noviembre del 2024. La actual administración está en su quinto año de gobierno.

El 27 de abril de 2022, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez descartó la posibilidad de consolidar el proyecto del Tren Ligero en Xalapa.

Argumentó que, ante lo avanzado de su gobierno, sería difícil poner en marcha la obra, pues no quedaría concluida en diciembre de 2023, fecha límite impuesta por la federación para entregar obras de gran magnitud.

En esa misma fecha dio a conocer que se tiene un plan B para mejorar la vialidad en la capital veracruzana, específicamente en la avenida Lázaro Cárdenas. Dicho proyecto incluye el paso superior vehicular que se realiza a la altura de Las Trancas, así como la construcción de un paso superior vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la plaza Urban Center, mismo que ha sido rechazado por ambientalistas y ciudadanos que están en contra de la tala de árboles.