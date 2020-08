PT compra diputados para inflar su bancada: diputada

La diputada Federal por el Distrito XII de Veracruz, la panista Mariana Dunyaska García Rojas, criticó la actitud de la bancada del PT, en especial de sus coordinadores Reginaldo Sandoval y Gerardo Fernández Noroña, al querer imponerse sobre el PRI para presidir el tercer año la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Nos guste o no, el mandato popular en 2018 fue muy claro, Morena quedó en primero, PAN en segundo y el PRI en tercero; lo que intenta hacer el PT de Noroña y Reginaldo Sandoval demuestra que no les importa el mandato constitucional ni el voto popular, ellos se sienten con el poder de hacer y deshacer a su antojo; hay que recordarles que, por más que presuman de acompañamiento al Presidente, el pueblo le dio la confianza a Andrés Manuel, no al PT, y lo que están haciendo los pinta más cercanos a las dictaduras de Maduro, Evo y Corea del Norte, que a la democracia.”

Recordó que durante el primer año de funciones de la mesa directiva se apoyó al diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien actuó primeramente con un talante institucional, como lo exige el puesto; durante el segundo años, la bancada de Morena, impulsada principalmente por la Vicepresidenta Dolores Padierna, buscó modificar el Reglamento Interno de la Cámara para que Morena tuviera el control absoluto de la Mesa Directiva, cuando está establecido que debe de ser un puesto rotativo entre las tres primeras fuerzas políticas; y ahora, el PT "ha estado comprando diputados tanto del PES como de Morena para intentar inflar su bancada y rebasar al PRI, acorde a las acusaciones de Jorge Argüelles, coordinador de Encuentro Social, quien ha señalado como han intentado absorber la bancada de su partido para obtener una mayoría artificial”.

Local Caso Emilio Lozoya es utilizada como arma política: diputada

Dijo que a pesar de que se la viven vitoreando los 30 millones de votos que obtuvo AMLO para la Presidencia de la República, se les olvida que 60 millones de mexicanos no votaron por él y para la Cámara de Diputados sólo obtuvieron 23 millones de votos. "Aún, en el caso del PT, ya que si checamos las cifras oficiales de la votación obtenida, son la séptima fuerza política representada en virtud de los votos obtenidos para Diputados federales: Morena obtuvo la mayoría (38%), seguido por el PAN (18%), en tercer lugar el PRI (16%), en cuarto el PRD (5.2%), quinto el PVEM (4.8%), sexto MC (4.4%) y hasta el séptimo lugar se encuentra el PT (3.8%), muy lejano al puesto en la Mesa Directiva que ahora quieran arrebatar utilizando la compra de diputados”.

La diputada federal señaló que no es la primera vez que un miembro de la 4T utiliza la obrerrepresentación para obtener control sobre organismos de la Cámara: “Morena, comenzó la legislatura desinflando a sus aliados del PES y PT, así como tomando diputados del PRD y del PVEM, para obtener una la Mayoría Absoluta que le dio control por tres años en la JUCOPO para Mario Delgado, teniendo una sobrerrepresentación del 12% a la votación que obtuvieron: en las elecciones a diputados consiguieron 191 escaños con el 38%, pero ahora cuentan con el 50.4% de la Cámara y 252 diputados, lo cual contraviene el Artículo 54 de la Constitución Política, que establece que ningún partido podrá tener una sobrerrepresentación mayor al 8% de la votación emitida en las elecciones”.

Sobre las posibles soluciones a esta controversia, la legisladora veracruzana dio distintas salidas: o Morena cede tres diputados al PT para controlar la mesa directiva; o continúan los acuerdos con el PRI para obtener lugar en la presidencia o violentan todas las leyes y reglamentos.