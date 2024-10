Graban a hombre mientras lo arrastra la corriente de un arroyo en Catemaco; video indigna en redes sociales

Ha causado indignación y molestia en numerosas personas en las redes sociales, luego de que se mostrara un video en el que se ve un hombre que es arrastrado por la corriente de un arroyo, en el municipio de Catemaco, al sur de la entidad veracruzana y no recibe ayuda.

Video del hombre que es arrastrado por un arroyo molesta a usuarios de redes sociales

En el clip de varios segundos muestra cómo la persona lucha contra la fuerza del agua para salvar su vida, mientras personas comentan el momento y realizan la grabación.

Esto ha causado numerosos comentarios contra las personas que realizaron el video, pues no mostraron empatía, además de no brindarle la ayuda.

La persona que lucha contra la fuerza del agua es vencida y finalmente arrastrada hasta desaparecer en el cauce del arroyo de lodo.

El hombre va vestido con una camiseta gris clara, además, tiene una gorra gris oscura y se desconocen sus generales; hasta el momento las autoridades se encuentran buscándolo con un operativo.

En el clip de video se escuchan voces de mujeres comentando el momento, entre ellos, se escuchan algunas risas y gritos de desesperación, cuando el agua lo arrastra a una zona de fuerte corriente.

El municipio de Catemaco se localiza en la zona sur de la entidad veracruzana y a más de 267 km de distancia de la ciudad de Xalapa.

Hasta el momento se desconoce si ya fue localizado; realizan la búsqueda las autoridades de Protección Civil Municipal y grupos de emergencia, además de policías municipales y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Distintas páginas informativas han compartido el video y en cada una de las grabaciones hay mensajes de indignación.

“El que graba no ayuda”, “Que les extraña si eso es lo q siempre hace la gente nunca es buena para ayudar”, “Sin la experiencia, posiblemente también se los hubiera llevado la corriente”, “Eran mujeres, la mayoría de mujeres ante una situación crítica entran en pánico”, “Que tontería tan grande, la gente cada día prefiere estar grabando, que ayudar y todavía tiene el descaro de publicarlo”, “Esa gente no sirve la verdad, en lugar de ayudarlo prefirió grabarlo”, “Pero nunca lo ayudaron”, “Que feo mejor hubieran ayudado y no estar grabando”, entre otros muchos más.