Pueblo veracruzano se dejó engañar por “rufianes” del PRI y PAN: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el pueblo veracruzano vivió por algunos años engañado por “rufianes” del PRI y del PAN que prometieron avance, pero únicamente robaron.

En la conferencia de prensa de esta mañana, criticó que “lo peor del PRI se convirtió en el PAN” para lograr engañar a la población veracruzana.

“En el bloque conservador andan muy enojados, están molestos porque ya no pueden engañar, la doctrina de la hipocresía está en decadencia, el doble discurso, la doble moral ya no funciona, la gente ya no cree en eso, engañaron por mucho tiempo”, dijo.

Refirió que en el estado y otras entidades los conservadores tuvieron la oportunidad de gobernar, pero la desaprovecharon.

“Aquí en Veracruz se los dejo de tarea, pero ¿qué diferencia había entre un partido y otro de los que dominaron en Veracruz?, hasta hace poco tenían lo peor del PRI y se convirtieron en panistas, engañaron a la gente, yo venía aquí y decía: qué está pasando con mis paisanos, los están choreando, pero todo tiene su tiempo, la gente dijo basta, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no toda la vida”, expuso.

#ConferenciaPresidente desde Veracruz, Veracruz | Martes 5 de octubre de 2021 https://t.co/Pfj1Pr39cw — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 5, 2021

Manifestó que admira al pueblo veracruzano por haber despertado y dejado atrás a los malos gobiernos para lograr un verdadero cambio.

“Festejo, admiro, me quito el sombrero frente a mis paisanos veracruzanos porque están completamente despiertos, avispados porque así han sido siempre, fue un mal momento que se vivió. Cómo es que este pueblo consiente, despierto, lo recuerdo perfectamente, de los pueblos más avanzados, de repente se apaga, se somete y empieza a aplaudirle a rufianes y se deja engañar, se deja manipular, pero ya se acabó esta pesadilla”, agregó.