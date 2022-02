Puente cordobés, ¿petición de vecinos?, expertos opinan

Córdoba, Ver.- Sin tenerse un estudio técnico de las condiciones en las que se encuentra el paso a desnivel ubicado en el barrio de Las Estaciones, a dos días de haberse aperturado el puente por parte de ciudadanos, preocupa la falta de ciertas necesidades que esta obra no ha cumplido, como por ejemplo, un paso peatonal.

Jorge Guzmán, ingeniero cordobés, manifestó que si existe la realización de un dictamen físico lo adecuado hubiese sido esperar a que este se cumpliera para posteriormente abrir la circulación, “se entiende la necesidad de los vecinos, desde administraciones pasadas se había prometido el cruce, el alcalde tuvo sus razones para dejar el paso abierto”.

Sobre su punto de vista técnico dijo que él hubiese realizado otro tipo de obra, recordando su labor con un anteproyecto en administraciones pasadas, mismo que en aquellos años no fue tomado en cuenta.

El ingeniero, dijo que a quienes les presentó el anteproyecto ya fallecieron y no están para sustentar su opinión como ciudadanos y profesionistas, no obstante habló de las opciones que presentó; uno con paso por abajo, como la obra realizada y otro por lo alto de las vías del tren.

Sin que la forma de la obra tenga objeto de discusión, el entrevistado dijo que lo objetable es que se pensó únicamente en el paso vehicular y no en los peatones y personas con discapacidad.

“En el paso a desnivel de fortín existe un paso peatonal, en la ciudad de Orizaba en el paso a desnivel de la sur 21 también existe un paso peatonal por el puente, hay que pensar en esto, ¿ahora como pasará la gente?”.

Manifestaciones, molestias y firma de minuta... ¡La obra quedó abierta!

Fue la tarde - noche del lunes 21 de febrero cuando vecinos del barrio de Las Estaciones decidieron quitar los señalamientos que bloqueaba el paso por el puente a desnivel creando de forma inmediata la reacción de automovilistas por “estrenar” la obra y sin generar caos los vecinos daban paso únicamente a carros pequeños, sin embargo minutos después, al punto llegó el alcalde de la ciudad de Córdoba Juan Martínez Flores y entendiendo la desesperación de la población dejó abierto el lugar.

Con la petición de firmar una minuta donde los habitantes de dicho barrio se hacen responsables de los posibles accidentes que puedan ocasionarse, de esta forma la autoridad municipal se deslinde de responsabilidades, “cada quien asumirá las consecuencias pues todavía no hemos recibido el puente, los responsables directos es la administración anterior con los constructores, yo no quiero cargar con los posibles accidentes pero no podemos aplicar recursos mientras no recibamos el dictamen final de la obra”, dijo la autoridad municipal al finalizar esta mañana la sesión de cabildo.

Afirmó existe una minuta de trabajo firmada por ellos, teniendo este documento como un respaldo ciudadano de la apertura por parte de los habitantes sabiendo que en estos dos días ya se han registrado pequeños accidentes en el túnel.

Con la falta de banquetas y un paso para las personas con discapacidad desde sillas de ruedas hasta quienes usan muletas, el presidente comentó que esto no fue planeado y aunque exista el puente, el paso es para los automovilistas y camiones urbanos, “de qué sirvió el puente sino se contempló a la ciudadanía”.

Las revisiones a este inmueble y las instancias gubernamentales ante quienes se están presentado los documentos necesarios, dijo que no ha sido entregado el dictamen final y el resto lo tiene la contraloría municipal; la constructora encargada de la obra acudió a solicitar el pago del finiquito en días pasados, sin embargo, se le preguntó sobre las inconsistencias esperando así el dictamen de los mismos

Las leyes hablan, ¿qué pasará con esta falta de documento y la firma?

Misael Martínez Ramírez, master en criminalística e investigación forense, aportó su punto de vista profesional sobre el tema donde se dio la firma de una minuta como un contrato generado entre partes, “un notario la legalizó, se está protegiendo de alguna forma, si nos vamos a otro término es un borrador , si se hizo al momento o ya estaba hecha solo para firma influye, pero de acuerdo a lo legal esto si es permitido”.

Señalo que para que esta tenga una legalidad debe de ser entregada al Congreso del Estado para formalizar la legalidad de la minuta, lo que si no es considerable es la falta de capacidad de “imponer” por parte de la autoridad municipal.

“Si nos vamos a un siniestro, el secado de material lleva tiempo, las vibraciones de las unidades pesadas van deteriorando el inmueble, el primer paso que debió de tomar son los estudios de tierra, de material y con topógrafos así como ingenieros determinar el estado de la obra”.

El especialista en criminalística, recalcó el hecho de que esta obra está inconclusa y teniendo los fundamentos necesarios para llamar a las ex autoridades municipales a comparecer sobre el tema es un hecho ya pedido, pero estos no se han presentado ante la nueva administración de Córdoba.

El abogado teme por la seguridad de peatones y automovilistas, pero de acuerdo a la minuta es válida.

Cuestionado sobre si llega a ocurrir algún accidente se deberá de buscar al culpable, “en casos importantes no podemos dejar a los ciudadanos de tomar la autoridad, pero acá entraría la constructora, la pasada administración, la actual administración, son varios asuntos que esperemos no llegue a pasar algo”.

Entrando en detalles legales dijo que de pasar un accidente y luego de buscar al presunto culpable será la ley quien finque una responsabilidad ya sea económica o con cárcel, pero como ciudadano cordobés espera que no llegue a pasar algún accidente que lamentar.

