Xallitic, el ‘puente de los suicidios’ en Xalapa, ¿cuántas personas han fallecido en este lugar?

En Xalapa existen lugares con mucha historia, uno de ellos es el Barrio de Xallitic, que se encuentra ubicado entre las calles Lucio y Madero, en el Centro Histórico de la ciudad, no obstante, su riqueza cultural se ha empañado debido al llamado ‘Puente de los suicidios’; te decimos cuántas personas han fallecido en este lugar.

Así es, se trata del destino al que lamentablemente varias personas han acudido para terminar con su vida, pues el enorme puente de piedra volcánica tiene 15 metros de altura.

¿Cuántas personas se han suicidado en el Puente Xallitic de Xalapa?





Entre los años 2018 al 2022, al menos unas 17 personas han fallecido luego de arrojarse desde el puente Xallitic en Xalapa.

Además de las personas que han muerto en este puente, otros se han lanzado pero sobrevivieron, uno de ellos fue el señor Rey, el primero en intentar suicidarse en este histórico lugar.

"Él mismo dice que rodó y venía rebotando y estuvo más de dos años reventado, no se murió, pero quedó reventado por dentro y hasta que Diosito lo perdonó", externó doña Trevi, una señora vecina de la zona.

En el año 2019, un caso muy sonado fue el de una señora de 45 años que se arrojó pero no falleció al momento, pero las lesiones provocadas debido a la caída le costaron la vida.

En el 2021 un adulto mayor de 60 años se sentó en uno de los costados del Puente de Xallitic para aventarse, motivo por el cual se generó una gran movilización policiaca. Debido al fuerte impacto, el señor murió al instante, pues su cabeza se estrelló contra el pavimento.

Algunos de los charcos de sangre que han quedado en este sitio han sido limpiados por los jardineros, quienes han expresado que antes de que una persona decida suicidarse, el ambiente se siente ‘pesado’.

Una mujer creyente de la religión católica que vive en la zona ha realizado varios rezos por las almas de las víctimas que han decidido abandonar este mundo, por lo tanto. Además, se han colocado cruces y veladoras en memoria de las mismas.

Vendedores de la calle Rafael Lucio afirman que cuando se registra un suicidio en Xallitic, no solo se pierde una vida, si no que también bajan las vetas, pues el ambiente se vuelve ‘triste’, ‘gris’ y las personas prefieren no circular por allí.

¿Cuáles han sido los motivos que han tenido las personas para suicidarse en el Puente Xallitic?





Muchos de los motivos que tuvieron las personas que han perdido la vida en este puente se desconocen, no obstante, algunas de las historias que han salido a la luz tienen que ver con problemas de dinero, discusiones familiares o problemas conyugales.





Algunas personas se han lanzado del puente Xallitic pero han sobrevivido | Foto: Pixabay

¿Cuál ha sido el intento de suicidio más reciente del Puente Xallitic en Xalapa?





El caso más reciente de intento de suicidio en este puente fue el de una señora de entre 35 y 40 años de edad, quien el pasado 26 de febrero de 2022 intentó quitarse la vida. no obstante, no consiguió su objetivo.

Cuando la mujer recibía el cuidado de socorristas, ella gritaba y se quejaba, pidiendo que no la lastimaran, después de varios minutos lograron calmarla y la llevaron a un nosocomio.

