Puentes peatonales, esenciales para evitar accidentes pero sin uso por algunos xalapeños [Video]

Ciudadanos xalapeños consideraron que el uso de los puentes peatonales es indispensable para evitar accidentes o ser atropellados, incluso en las vías que son de baja velocidad o menor tránsito.

¿Cuáles son las avenidas de Xalapa más peligrosas para ciudadanos?

Las avenidas Lázaro Cárdenas, 20 de Noviembre, Ruiz Cortines, Murillo Vidal y Ávila Camacho son señaladas como las de mayor riesgo para los peatones.

Al hacer un recorrido por las vías más representativas de la ciudad se pudo observar que las personas sí utilizan los puentes peatonales y los pasos marcados para el peatón. Sin embargo, hay quienes a pesar de estar a unos metros o bajo los puentes, deciden cruzar las calles por el arroyo vial, lo que pone en riesgo sus vidas.

Caminando o corriendo, quienes cruzan las calles debajo del puente o cerca de uno, lo hacen para ahorrar tiempo. Mientras que otros, aunque sí cruzan en las líneas o semáforos peatonales no esperan a que los vehículos estén en alto para pasar.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Qué opinan ciudadanos de Xalapa sobre los puentes peatonales?

Samuel Hernández, quien es adulto mayor, comentó que el uso de puentes es indispensable para protegerse de cualquier incidente que se pudiera registrar, especialmente en calles que son de amplio tráfico.

“Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas son las más peligrosas (para pasar). Son avenidas de alta velocidad para los vehículos, entonces no da tiempo para atravesar, es más seguro por el puente, a lo mejor en algunas partes de Xalapa puede haber más puentes, pero los que yo he usado están bien”, dijo.

José Luis García, empleado, manifestó que Lázaro Cárdenas es la avenida de Xalapa con mayor riesgo para los peatones porque los vehículos pasan a alta velocidad.

“Pudiera haber más puentes porque algunos están muy lejos, por eso es que la gente a veces cruza por la avenida en lugar de atravesar por el puente o caminar hacia el puente porque están lejos, a algunos puentes les harían falta rampas para discapacitados”, dijo.

Fernando Alarcón, trabajador, señaló que las avenidas principales siempre se consideran de mayor riesgo, pero también se debe tener en cuenta la importancia que tiene que las personas utilicen los puentes peatonales o los pasos a desnivel.

“Se han visto muchos casos de personas atropelladas, pero no siempre es culpa de los conductores porque quienes manejan van confiados en que no habrá nadie en el camino si se tienen los puentes peatonales”, comentó.

Muchos consideran que todas las vías de comunicación son de riesgo si la persona no tiene la precaución para cruzar / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Zulema Sóstenes, empleada, señaló que Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines y Ávila Camacho son las calles con mayor riesgo para los peatones.

“A veces la gente se atraviesa cuando la afluencia de carros es mayor y suceden accidentes en los que se culpa a los conductores cuando es culpa del peatón. En Lázaro Cárdenas pudiera hacer falta más puentes, podría ser en Urban Center porque el puente está muy retirado, pero en ocasiones la gente es floja para caminar y aunque está a unos cuántos metros no los utilizan”, expresó.

Aunque hay quienes sí utilizan los puentes peatonales y los pasos marcados para el peatón, muchos, pese a estar a unos metros, los evitan / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Lucia Alarcón, empleada, refirió que los puentes se colocaron para evitar accidentes, por lo que deben ser utilizados en todo momento, aunque se tenga prisa. “Creo que Lázaro Cárdenas (es la avenida más riesgosa), pero hay varias que son peligrosas, los puentes están bien, pero sí se deberían revisar más puntos estratégicos para colocar unos cuantos más”, expuso.

Miriam Aguilar, empleada, consideró que las avenidas siempre serán las más riesgosas para cruzar, sobre todo en las que no hay puentes peatonales como en 20 de Noviembre, Murillo Vidal o Ávila Camacho. “En estas calles hay pasos peatonales, pero no siempre se respetan y los conductores no siempre atienden los límites de velocidad, de ahí depende que las personas sean más cuidadosas al momento de cruzar”, comentó.

Hay quienes a pesar de estar a unos metros o bajo los puentes, deciden cruzar las calles por el arroyo vial / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Privilegian el uso del puente

Vanessa Gómez, estudiante, indicó que es preferible utilizar los puentes peatonales y perder cinco minutos a poner en riesgo la vida. “Yo creo que quienes no utilizan los puentes es porque creen que es seguro pasar por debajo de ellos, pero siempre será mejor perder unos minutos a la vida, además de que los vehículos no siempre se detienen o bajan la velocidad”, expuso.

Grecia Delgado Trejo, empleada, manifestó que los puentes peatonales fueron colocados para evitar accidentes, pero las personas prefieren poner en riesgo su vida al pasar bajo ellos.

“Hay mucha gente que se atraviesa y todavía quieren que los coches se paren, pero para eso los ponen (los puentes) para nuestra seguridad. Las avenidas principales (son las más riesgosas) Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas, 20 de Noviembre, son suficientes los puentes”, expresó.

Samuel Hernández, quien es adulto mayor, comentó que el uso de puentes es indispensable para protegerse / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Francisco González, trabajador del campo, comentó que las personas deben ser cuidadosas al momento de cruzar las calles, sobre todo cuando tienen prisa porque pueden cometer actos imprudentes. “Los puentes son muy importantes, es más fácil pasar por aquí que por la calle, arriesgas menos y no te pones en riesgo”, expuso.

Felipe Hernández Juárez, adulto mayor, consideró que todas las vías de comunicación son de riesgo si la persona no tiene la precaución para cruzar y decide hacerlo por la calle en lugar del puente.

Ciudadanos xalapeños consideraron como fundamental e indispensable el uso de los puentes peatonales / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Es importante usarlos, he visto mucha gente que no los usa, yo prefiero perder unos minutos, todo depende de uno porque hay personas que no se esperan si está el semáforo en rojo para los vehículos, porque teniendo cuidado no pasa nada”, expresó.

