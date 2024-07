¿Qué beneficios tiene el goalball en personas con discapacidad visual? Yaretzi cuenta su historia

Xalapa, Ver.- En el municipio de Banderilla se realizó el Segundo Campeonato Nacional de Goalball con equipos de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En esta competencia hubo un alto nivel, pues llegaron jugadoras seleccionadas nacionales, una de ellas, la originaria de Tuxtepec, Oaxaca, Yaretzi Santiago Morales.

La deportista, quien padece debilidad visual, tiene 17 años de edad y estudia la preparatoria abierta, sin embargo, se da el tiempo para practicar el goalball, único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual.

En su visita con el combinado oaxaqueño, al municipio de Banderilla, platicó para Diario de Xalapa de los beneficios que ha obtenido este deporte, además lo que ha logrado y hasta dónde quiere llegar.

“En este deporte, los beneficios son muchos, además que me ayudó a que me relacionara con más personas y también me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares”, comentó.

Yaretzi tiene practicando la disciplina tres años, por lo que ha visitado algunos estados; uno de ellos, Quintana Roo, en donde participó con Oaxaca en los Juegos Paranacionales / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Puntualizó que el practicar ese deporte, le ha ayudado a tener mayor ubicación y ha desarrollado un mejor oído, pues es un deporte en el que se requiere esa habilidad.

Yaretzi tiene practicando la disciplina tres años, por lo que ha visitado algunos estados; uno de ellos, Quintana Roo, en donde participó con Oaxaca en los Juegos Paranacionales; también conoce Sonora y Colombia, país donde compitió en los Parapanamericanos Juveniles, logrando la medalla de oro; igualmente en Santiago de Chile con los Parapanamericanos.

“Hemos ganado tres medallas de oro con el estado de Oaxaca, y también una medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Colombia, son los logros que he conseguido y que me ponen muy feliz y me motivan a continuar con esta disciplina”, comentó la atleta.

La felicidad que a ella le da el practicar el deporte, conocer lugares y muchas personas, quisiera que más deportistas con discapacidad visual vivieran la experiencia, por lo que invitó a que practiquen el goalball, “es un deporte muy bonito que deja muchas enseñanzas y convives con muchas personas, por eso invitó a otros a que vivan la experiencia se van a divertir mucho”, indicó.

Destacó que ahora lo que sigue es continuar entrenando fuerte, pues desea regresar a unos Juegos Parapanamericanos con México, sin embargo, también dice que se dedicará a cumplir con sus estudios de preparatoria / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Yaretzi ha visitado Quintana Roo, Sonora, Nuevo León, Ciudad de México, y actualmente Veracruz, en donde demostró su gran capacidad con este deporte, por lo que fue aplaudida por las personas que la vieron jugar.

No todo ha sido fácil para ella, pues el viajar la aleja por momentos de su familia, sin embargo, sabe que la vida de un deportista es así, y aunque sus padres momentáneamente se oponían por el miedo a que tendría que viajar sola, ahora le dan el apoyo total para que continúe desarrollándose como jugadora nacional.

“Mis padres al principio tenían miedo, pero ya se acostumbraron. Tengo una hermana gemela y somos las menores; ella tiene la discapacidad visual más aguda que yo, y también practica este deporte, en el que me gustaría que más personas lo realizaran”.

A las personas que tienen una discapacidad Yaretzi les dice: “No se rindan, no se encierren en su propio mundo, hay muchas cosas que podemos hacer y podemos salir adelante. Sólo tenemos que poner de nuestra parte y esperar a ver a dónde nos lleva la disciplina que se practique, pero háganlo vivirán nuevas experiencias sin duda”, afirmó.

La deportista, quien padece debilidad visual, tiene 17 años de edad y estudia la preparatoria abierta, sin embargo, se da el tiempo para practicar el goalball / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Destacó que ahora lo que sigue es continuar entrenando fuerte, pues desea regresar a unos Juegos Parapanamericanos con México, sin embargo, también dice que se dedicará a cumplir con sus estudios de preparatoria, pues señala que quiere estudiar psicología o fisioterapia, pues es una disciplina que le gusta mucho los conceptos que manejan.