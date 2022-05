Iberdrola lo que quiere es apoderarse de la CFE, dice especialista

La empresa española Iberdrola, que recientemente fue multada con 9 mil 145 millones de pesos por violar permisos de abastecimiento en nuestro país, llegó a México para apoderarse de la Comisión Federal de Electricidad, con la anuencia de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, como lo hizo en España con ENDESA, asegura el abogado y extrabajador de la CFE por 35 años, Jesús Espino Martínez.

El hombre que conoce las entrañas de la paraestatal, donde fue auxiliar técnico, jefe de personal, jefe de relación públicas del Proyecto Laguna Verde y jefe de relaciones públicas de la planta, entre otros cargos, reconoce la defensa y el rescate que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador; la experiencia del titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y la lucha que han emprendido Víctor Fuentes del Villar, líder del SUTERM y Nereo Vargas Velázquez, secretario del trabajo de este sindicato.





Preocupado, Espino Martínez considera que los diputados que se opusieron a la Reforma eléctrica del mandatario nacional juegan con los intereses del consorcio internacional y están poniendo en riesgo a la paraestatal y a todas las plantas que se pararon para que Iberdrola entrara al mercado mexicano de generación de energía.

Local Apagones constantes en Veracruz: ¿cómo reportar uno y cuánto tarda en regresar la luz?

“Iberdrola llegó a México con todas las ventajas. Les dieron edificios, vehículos, la red eléctrica de la CFE para suministro; les dieron todo. Le dijeron: tú nada más pon tu generación y ocupa todas las instalaciones que ya están puestas y haz uso de ellas”.

“A Iberdrola no le importa quién no paga luz, el que se la roba o el jubilado. No. Ellos dicen no, aquí está mi energía, este es mi negocio y me lo pagas. Y la CFE terminó de cobradora a favor de los beneficios económicos de Iberdrola”, comenta.

Acierto presidencial

La decisión del presidente de oponerse a estos intereses internacionales ha sido un acierto, indica Jesús Espino Martínez. Además, añade, es de reconocerse el que haya puesto a Manuel Bartlett Díaz al frente de la paraestatal, de ahí también la molestia de los diputados, acota.

“Un banquero de Santander me dijo un día: si las tasas de interés son altas en México, allá en el Congreso lo aprobaron los diputados. Lo mismo pasa ahorita, venía la Reforma eléctrica que podía garantizar mejores precios, más bajos, y recuperar las actividades con gente mexicana, con una mejor CFE y ¿qué hacen los diputados? Oponerse, revelar a quién sirven, que no es el pueblo, son otros intereses”.

Es de reconocerse la labor de Manuel Bartlett Díaz. |Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

El propio presidente Adolfo López Mateos lo dijo cuando nacionalizó la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960: tengan mucho cuidado, porque en el futuro, personas con las peores intenciones tratarán de revertir esa situación.

Los gobiernos neoliberales intentaron desmantelar y entregar el país. La energía eléctrica es un tema de seguridad nacional

"La CFE debe ser rescatada y el trabajo del licenciado Manuel Bartlett Díaz es deshacer el nudo gordiano en donde Iberdrola, como una enredadora, ha crecido en intereses, les ha dado beneficios a personas, en algunos casos trabajo, como al expresidente Felipe Calderón Hinojosa”, insiste.

Indica que los intereses de Iberdrola van más allá del grupo de empresarios españoles con los que inició, “son otros intereses, desconocidos para todos; por eso la fuerza que tienen”.

“Cuando los inversionistas analizaron a Iberdrola, dijeron: es una empresa que puede corromper al país más honrado, poner modelos de energía eléctrica privados y desplazar a las personas. Es lo que están haciendo en México. Es la primera vez que yo veo a un director de Comisión que no aplaude todo lo que Iberdrola viene haciendo”.

Vuelve a leer: Entrega de apoyos a productores del Bienestar continúa: Manuel Huerta

Sin embargo, añade, el pueblo está callado. “A mí como jubilado me molesta, porque me siento como un judío en uno de los incineradores de Auschwitz, en donde me quedo callado, no digo nada y veo cómo mi país se destruye, sin hacer absolutamente nada. No es posible que no salgamos a los medios a decirles a los mexicanos: señores, no se dejen engañar”.

“Si los españoles no se apiadaron de la economía de sus paisanos en España, ¿cómo van a venir a México a apiadarse de los mexicanos que ni siquiera somos sus paisanos? Los señores de Iberdrola vienen a hacer dinero y no les importa cómo. Han prostituido las cosas en la CFE como Odebrecht en México. Es lo mismo, nada más que en Iberdrola”.

Barlett y el Suterm

“Creo que lo que está haciendo actualmente el licenciado Manuel Bartlett es inusitado, porque como hemos visto, los directos de Comisión Federal que han estado simplemente han sido facilitadores de cómo se va apropiando Iberdrola del negocio del mercado eléctrico”, comenta, al señalar que ya en un libro el actual titula de la CFE se había pronunciado en contra de la pasada reforma eléctrica.

Local Extracción de balastro para la construcción del Tren Maya será analizada: AMLO

También reconoce la lucha que han emprendido Víctor Fuentes del Villar, líder del SUTERM y Nereo Vargas Velázquez, secretario del trabajo del sindicato. Han estado luchando, entre otras cosas, por recuperar el déficit de recaudación de energía eléctrica por pérdidas técnicas y de otra naturaleza.

“Creo que es el momento, porque pareciera que lo que quisieran es irritar al presidente lo suficiente para que acuda a figuras que los abogados conocemos como expropiación y por seguridad nacional, porque la rectoría del estado, sobre la parte energética no se puede condicionar a los interese de Iberdrola”, asienta.

“Lo extraño es que los neoliberales no quieren entenderlo o no conviene entenderlo. El gobierno ha desarrollado energía solar, eólica, pero a nosotros no nos van a enseñar dentro de la CFE, de tecnologías. Todavía hay suficiente personal para confiar en la Comisión Federal de Electricidad. No se confiaba en la energía nuclear y ¿acaso no tiene la planta de Laguna Verde 30 y tantos años generando energía eléctrica?”, se pregunta.

“Un país sin energía eléctrica, se muere. Porque sin energía eléctrica no hay servicios básicos, no hay elevadores, no hay servicios médicos, no hay gasolina. La energía eléctrica es fundamental y por lo tanto no puede condicionarse a lo que está sucediendo que cada vez se monopoliza más en favor de empresas extranjeras”, concluye.