Que la crisis no robe la esperanza de los veracruzanos, piden líderes religiosos

Ministros religiosos en su mensaje de navidad y año nuevo piden que la crisis económica, social y política que enfrenta el país no quite la esperanza ante el 2020.

El vocero de la arquidiócesis de Xalapa José Manuel Suazo Reyes dijo que la Iglesia Católica ha insistido en la invitación a que la gente viva cristianamente los días de la Navidad y ha hecho énfasis en que en los hogares se coloque el nacimiento porque de ahí se encuentran elementos como la contemplación y el amor de Dios.

“La actitud que debemos mantener ante la presencia de Dios, como es el caso de los pastores, de los Reyes Magos que son representados en las figuras de navidad, eso de entrada es el mensaje general que estamos difundiendo entre nuestros fieles”, dijo.

Se espera que en estas fechas, las familias puedan reunirse, celebrar con paz, armonía y felicidad los días de navidad.

Obviamente los tiempos que vivimos hoy son difíciles en cuanto a lo económico y social entonces evitar situaciones que pongan en riesgo a las personas como son los excesos en las celebraciones y situación de vulnerabilidad

Además, la Iglesia Católica dijo esperar que el año que se aproxima se viva con esperanza. Y es que la situación que se está enfrentando es crítica en el sentido económico, a nivel social y político y aunque ello cause preocupación pidió que no les robe la esperanza.

“Que no les robe una actitud positiva de encontrar en medio de la dificultad caminamos y encontrar la luz que les pueda llevar a adquirir armonía y paz. No sabemos qué nos depara el próximo año pero sí sabemos que seguramente Dios no abandona a las personas y por eso la recomendación principal es que todos abramos nuestra vida al proyecto de Dios y tener la esperanza cristiana que es lo que tratamos de alimentar ”, dijo.

El presidente de la Red Evangélica del Estado Guillermo Trujillo aseveró que este momento de navidad y Año Nuevo se debe aprovechar para retomar la fe y aferrarse a Dios también con un mensaje de paz

Señaló que actualmente se está viviendo una situación lamentable en varios rubros y pareciera que la población está perdiendo la esperanza.

“Pero los queremos invitar a que nunca dejen perder la esperanza, Dios es un Dios de amor, de misericordia, que nos amó tanto y en estas fecha celebramos un aniversario más del nacimiento de Jesucristo, su hijo que a la vez, el misterio es que es Dios y vino a nacer entre nosotros”, dijo.

Ante el año nuevo dijo que aunque se oigan “voces, trompetas y mucho ruido”, la sociedad se debe aferrar a la fe en Dios.

Cada año se dice lo mismo, que viene un año más difícil pero nosotros tenemos que confiar y tener nuestra esperanza en Dios, no confiar en el hombre tanto

Y es que lamentó que muchas veces se pone la esperanza en los hombres y autoridades más que en Dios y entonces hay decepción.

“A nivel mundial se habla de grandes crisis financieras, de crisis política, pero precisamente es el momento de retomar nuestra fe, aferrarnos a Dios y buscar dentro de este mundo tan atareado y tan difícil el gozo en las cosas simples como la familia, la paz, la risa y armonía”, agregó.