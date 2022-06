Viven con el riesgo: Lluvias dañan escuela, carreteras y viviendas en este lugar

Tequila, Ver.- La infraestructura carretera, la telesecundaria de Moxala que está a punto de colapsar y las familias que perdieron su casa a consecuencia de los deslaves que provocó la Tormenta Celia la semana pasada son los temas que urge atender, declara el presidente municipal, Jesús Valencia Morales.

En entrevista dijo que el municipio ya actuó en el caso de las comunidades y las casas-habitación que fueron afectadas, 20 en total, algunas de las cuales fueron pérdida total porque se les vino el lodo encima. “No hubo pérdidas humanas que lamentar, pero sí hubo mucho daño”, resalta.

Dijo que para seguridad de los estudiantes de la Telesecundaria de Moxala en donde asistían a clases 80 alumnos y que está a punto de caer, así como otras que resultaron seriamente dañadas, ya no asisten a clases y se espera que pronto intervengan las secretarías correspondientes para repararlas o reubicarlas.

Lluvias provocaron afectaciones en Tequila como deslaves e inundaciones |Foto: Cortesía | Jesús Valencia

Una de las carreteras, estatal, que resultó seriamente afectada es la que comunica a Tequila con los municipios de Atlahuilco, Tlaquilpa, Xoxocotla, Astacinga, Tehuipango y los límites con Puebla; es la única vía de acceso.

Ahí hay dos tramos que socavó el agua y se ocupa un solo carril para la circulación vial, pero si sigue el daño va a terminar por ya no funcionar ninguno de los dos carriles y quedaría incomunicada la población de esos lugares, dijo.

Indica que la tormenta los rebasó totalmente, ya que se vieron imposibilitados para llegar a las zonas afectadas por deslaves y derrumbes así como inundaciones de calles y otros daños que provocaron las fuertes lluvias de la semana pasada.

¿Riesgo de deslaves por lluvias seguirá durante los próximos días en Tequila?

El edil dijo que mantienen la vigilancia con Protección Civil, pues las lluvias continúan, motivo por el cual pide a la población asentada en zonas de alto riesgo a refugiarse con familiares o amigos o en su caso acudir a los albergues.

Sobre las casas que fueron pérdida total, dijo que, a pesar de ello, las familias no se reubicarán porque no hay lugares planos para poder hacerlo, además de que es muy difícil que los habitantes de una comunidad accedan a irse a otro lugar, “no aceptan, ya en algunas ocasiones lo hemos pedido y no aceptan. Se vive con el riesgo todos los días”, refirió.

Las familias viven en laderas debido a la topografía del municipio, hacen terraplenes de puro barro, que se reblandece con la lluvia y ocasiona deslaves. “Es complicado y riesgoso”, dijo.

Tequila tiene 42 comunidades y 10 barrios, en 20 de estos hubo afectaciones, de menores a mayores. Las más afectadas fueron Moxala, Zincalco, Ahuatepec y Atempan, así como el Barrio de Santa Cruz.

