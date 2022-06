Del Río Virgen no ha sido exonerado: diputados federales

El secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, no ha sido exonerado y su proceso judicial continúa, señalan diputados federales de Morena, con referencia al homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Remigio "N".

A través de un comunicado, los legisladores federales Itzel Aleli Dominguez Zopiyactle, Rosalba Valencia Cruz, Angélica Peña Martínez, Rosa María Alvarado Munguía, Esteban Bautista Hernández, Claudia Tello Espinosa y Armando Antonio Gómez Betancourt señalan que Del Río Virgen tiene su libertad, más no la razón y que ello estará en manos de las autoridades judiciales y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Precisan que la FGE siempre ha buscado la defensa irrestricta de los derechos de la victimas y el acabar con una insana tradición de que en este estado había una justicia especial para una clase política que no le es útil ni a Veracruz, ni a México.

Insisten en que el proceso judicial seguirá y que "su gran utilidad fue haber ayudado a desenmascarar a actores políticos que van en contra de un movimiento que trasciende fronteras".

También citan: "hoy nos queda claro que (el senador de Morena) Ricardo Monreal está más lejos del movimiento y de la trasformación de la vida pública de nuestro país y con ello fuera de la sucesión presidencial, pues su persona representa el retroceso de nuestra lucha, es decir, este proceso en su parte judicial aún no tiene desenlace. Del Río Virgen sigue sujeto a un proceso y no ha sido exonerado, pese a cualquier expresión pública que realice, al contrario, el fondo del asunto no ha sido resuelto ni estudiado por los tribunales de alzada, ni mucho".

También manifiestan que en ese caso no se ha tomado en cuenta el derecho de las victimas, lo que hoy les permite fijar sus posturas como diputados federales.

"Ricardo Monreal y Dante Delgado (líder de Movimiento Ciudadano) son exactamente lo mismo, no son solo ajenos ya al movimiento más poderoso de Latinoamérica, sino traidores a la transformación de la vida pública de nuestro país y esa es nuestra postura, respaldamos a la Fiscalía y las autoridades que actúan conforme a derecho y rechazamos a la clase política que desea continuar con una justicia especial para ellos. Veracruz no tiene ni impunidad ni corrupción, por eso estos personajes no tienen cabida ni en nuestro estado ni en el movimiento", abundan en el comunicado.

Señalan que a la par de lo ocurrido en términos juridicos con ese tema de José Manuel del Río Virgen, "ha sido de mucha utilidad saber quienes estamos a favor del pueblo mexicano y veracruzano, respaldando la justicia y la legalidad que nos lleven a una paz social y quienes siguen añorando una justicia especial de políticos que se sienten intocables. Los que suscribimos estamos del lado de las víctimas y del apego al derecho, como lo están nuestras instituciones de todo orden, como lo está nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y como lo está el gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez".

Juan Manuel del Río Virgen abandonó el reclusorio de Pacho Viejo la noche del pasado viernes, tras recibir un amparo del primer Tribunal Colegiado en Materia penal del Séptimo Circuito.

El secretario técnico del Senado estuvo en prisión preventiva desde el 22 de diciembre de 2021, por el crimen de Remigio "N", cometido la noche del 4 de junio en Cazones y por el que aún siguen bajo proceso penal quien resultó alcalde electo de ese municipio Omar "N" y Gustavo "N", integrante de su equipo.