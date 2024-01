¿Cambiará el sistema de pensiones? Expertos aclaran su posibilidad

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que enviará una reforma de ley para modificar el sistema de pensiones vigente, especialistas aseguran que parece una medida “electoral” ya que coincide con el arranque del proceso de precampañas a la presidencia de la república además de que fue calificada como insostenible y riesgosa para la economía nacional.

No hay claridad en la fuente de ingresos

Aunque todavía no se conoce a detalle la propuesta que enviará el presidente López Obrador, el catedrático de la Facultad de Economía de la UV, Arturo Bocardo comentó que hay que entender que esta propuesta hecha ante dirigentes magisteriales “es un tema meramente electoral”.

Consideró que se trata de una medida sumamente benéfica para los trabajadores sin embargo, cuestionó el costo que traerá al país. “Es bueno que se anuncie y que se logre, pero lo que se tienen que pensar desde la visión de los economistas es ¿cuál será el costo para el país?”

Se tiene que pensar desde la visión de los economistas sobre cuál será el costo para el país | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Y es que, precisó que una medida de este tipo requiere de muchos análisis a fin de determinar que se puede sostener a largo plazo. “Entonces lo que yo no encuentro o veo con claridad es la fuente de ingresos para poder sostener un dictamen de esta naturaleza”, dijo.

Y añadió: “Es decir, no es que los otros presidentes hayan sido malos y no quieran apoyar a los trabajadores y que por ello no lo hicieron, sino que no había las condiciones económicas para eso”.

Indicó que el argumento del gobierno que encabeza López Obrador de que “no se roban el dinero y con lo que ahorran pueden hacer este tipo de programas” no resulta suficiente ya que, aunque se anuncie que se tienen finanzas sanas, “la verdad no es esa. Todos sabemos los casos de corrupción en este gobierno tanto en dependencia como por obras que salieron más caras de lo planeado”.

Señalan que no ven con claridad cuál es la fuente de ingresos para poder sostener un dictamen de esta naturaleza | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Asimismo, en esta administración se otorgan contratos de forma directa, “por lo que hay dudas con respeto a la claridad con la que se manejan las finanzas”.

El economista destacó que es obvio que esta medida es populista, para intentar ganar las elecciones por lo que se corre el riesgo de que, a menos que haya una fuente productiva para financiar, sea una medida insostenible y riesgosa. “Porque no se tiene la capacidad para aplicarla”.

En conclusión, dijo, esta propuesta de contrarreforma del sistema de pensiones no es real, solo busca votos en el próximo proceso electoral.

¿Qué hace falta para que sea posible la reforma a pensiones?

El presidente de la Asociación de Masters en Fiscal del Estado de Veracruz (AMFEV), José Antonio Ruiz Hermoso, remarca que se requiere de un análisis de esta propuesta de reforma al sistema de pensiones, “porque más parece un anuncio electoral que una medida seria”.

“Es obvio que sería bueno para los trabajadores y está apegada a la política electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero habrá que analizar el contenido de la propuesta que todavía no se conoce”.

En cuanto haya una mayor información sobre el tema, dijo que faltaría capacitar a los contadores para poder informar a las empresas sobre el tema, “pero hasta ahora no hay nada claro”.

Ruiz Hermoso resalta “que falta una análisis a profundidad, “porque se sabe nada del tema, solo que pretende que se pague al cien por ciento después de 30 años de laborar”.

Mencionan que hay dudas con respeto a la claridad con la que se manejan las finanzas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Como contador, expone que es necesario informarse y capacitarse sobre el tema, “amén de que se trata de un tema más político, porque se requieren de muchos recursos. Ahora lo que se busca por todos los medios son votos y en eso va este anuncio”.

Por último, comentó que en los próximos días o semanas esperan mayor información para empezar a analizar la propuesta y ver si es viable.