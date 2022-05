¿Por qué celebra Anilú Ingram salida de Ramos Alor?; declara diputada

Veracruz, Ver.- La diputada local Anilú Ingram Vallines celebró la salida de Roberto Ramos Alor de la Secretaría de Salud señalando que fue una buena decisión del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez aceptar la renuncia de un funcionario al que llamó “misógino”.

A su consideración la administración de Ramos Alor al frente de la Secretaría de Salud no fue buena, pues dejó una estela de problemas como el desabasto de medicamentos para niños con diagnóstico de cáncer, así como para las personas con tratamiento de VIH-Sida.

Recordó que aunque en diferentes ocasiones, Ramos Alor fue cuestionado nunca pudo dar una respuesta a la serie de demandas que fueron señaladas en su momento, como la contratación de médicos cubanos.

Local Denuncian violencia política: regidoras de Actopan acusan a alcaldesa; son relegadas de actividades

“Ramos Alor no pudo contestar en su comparecencia temas básicas de eficiencia y de los supuestos doctores cubanos y en lugar de ello prefirió denostarme como mujer así que no solo significa que ya no habrá un titular de la secretaria que no da el ancho en la cuestión de la misma porque ahora existe la oportunidad de que las y los veracruzanos cuenten con servicios de salud eficientes; estamos hablando de la vida misma pero además las mujeres que tenían que lidiar con el en su encargo, se liberaron de un secretario misógino y violentador como lo fue Ramos Alor”, expresó.

Confió en que pronto se de el nombramiento del nuevo secretario o secretaria que sea sensible, preparado y acorde al desafío que representa la salud de los veracruzanos.

Cabe hacer mención que la diputada presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Ramos Alor por violencia política de género y discriminación.