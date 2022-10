Necesario avanzar en materia de derechos humanos: Cuitláhuac García

Uno de los retos de las autoridades en el siglo XXI es aprender y estar abiertas a la instrucción y capacitación en derechos humanos, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

En el inicio del tercer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos, aceptó que para avanzar hay necesidad de modificar algunas concepciones adquiridas en edad temprana.

Añadió que las leyes con las cuales se aprendió a vivir no eran las más respetuosas de todos los derechos humanos y ha tocado lidiar con leyes que no reconocían derechos y lidiar con otras que todavía no los reconocen.

En el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, en El Lencero, llamó a todos los encargados de seguridad “a formarse y actuar en consecuencia”.

El Congreso, coordinado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, congrega a expertos de México y otros cuatro países, quienes son los encargados de diálogos y capacitación que se extenderá al viernes 28.

¿Qué temas se abordarán en el Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos?

Algunos de los temas a analizar son derechos humanos de personas privadas de la libertad, adolescentes infractores, estereotipos de género, derecho a la ciudad y estándares interamericanos sobre violencia a la población LGBT+.

En la ceremonia de inauguración, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández afirmó que el desafío es consolidar un modelo de atención y seguridad ciudadana eficaz.

Para lograrlo, dijo, se requiere considerar la diversidad de la población, la desigualdad, la precarización económica y la débil agencia en el ejercicio de las libertades.

“Una vez más queda constancia del compromiso que nos une: el combate a las violaciones a derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan”, manifestó por su parte la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez.

Indicó que el Congreso es una oportunidad de aprendizaje que busca sumar a la prevención de conductas no deseadas.