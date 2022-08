PAN y PRI están detrás de la manifestación de Dos Ríos: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que detrás de la manifestación de pobladores de Emiliano Zapata para exigir la cancelación de los permisos que otorgó Conagua para la extracción de agua en cinco pozos de la zona de manantiales están integrantes del PAN y el PRI.

Habitantes de Emiliano Zapata bloquean en ambos sentidos la carretera federal a la altura de la comunidad de Dos Ríos, con lo que piden frenar la construcción de pozos para el fraccionamiento Terranova, tras sostener que el alcalde Érick Ruiz Hernández no los ha atendido.

Hay "cerrazón" por parte de manifestantes de Emiliano Zapata: Cuitláhuac García

En conferencia de prensa el Gobernador acusó que hay “cerrazón” de parte de los manifestantes, debido a que en tres ocasiones se ha ofrecido una mesa de diálogo y únicamente se presentaron a la primera reunión, rechazando las otras dos.

Aseveró que detrás de la manifestación se encuentran el ex candidato del PRI a la alcaldía de la presidencia municipal de Emiliano Zapata, Renato Alarcón Guevara, y el ex alcalde de dicho municipio, Adrián Vázquez Mendoza.

Al respecto manifestó que Renato Alarcón Guevara tiene interés en el tema porque el fraccionamiento que se está construyendo tiene colindancia con un “rancho enorme” de su propiedad.

“Seguramente lo han afectado de alguna manera, que la gente sepa que detrás de esta manifestación hay intereses políticos, que tengan conocimiento de que se está violando la ley y que se está bloqueando una vía federal”, expuso.

Consideró que ambos personajes políticos han azuzado a la población para manifestarse, pese a que se ha ofrecido el diálogo.

Ante ello, pidió a los pobladores acercarse a las autoridades estatales y envió una invitación pública para establecer una nueva mesa de diálogo en la que se generen acciones para atender el tema.

Habitantes de Emiliano Zapata que exigen frenar la construcción de pozos para el fraccionamiento Terranova bloquean la carretera a Veracruz | Foto: Cortesía | Darío Moreno

Se buscará la manera de atender la queja generada por los pobladores de Emiliano Zapata

Recordó que las concesiones otorgadas por Conagua no fueron en la presente administración; sin embargo, se buscará la manera de atender la queja generada por los pobladores.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de desalojar a los manifestantes con el uso de la fuerza pública, manifestó que se va a priorizar el diálogo y se esperará a que sean ellos quienes se retiren del lugar.

“Dijeron que el alcalde no los había recibido y eso es mentira, se les ofreció la mesa de diálogo y no la aceptaron, les pedimos que atiendan el llamado a la mesa de diálogo y que tengan conciencia de que se trata de una vialidad federal que no pueden estar bloqueando, esta es una afectación para varios sectores, no sólo para la población que necesita trasladarse, sino para la economía porque es quincena y las personas pueden considerar ir a comer a uno de los lugares cercanos a la capital”, expresó.