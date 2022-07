“Yo me descarto”: Ricardo Ahued sobre gubernatura del estado

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dijo que le tiene sin cuidado estar pensando en campañas políticas y aclaró que no se está encartando ni intentando participar en la carrera por la gubernatura del estado de Veracruz.

En entrevista tras el homenaje y presentación del libro “Rubén Pabello Rojas, vida, obra y pensamiento. Del ser al trascender”, al ser cuestionado sobre si ha sido invitado por partidos como Movimiento Ciudadano (MC), contestó: “será que sea mi doble porque yo no me he entrevistado con nadie, les doy las gracias porque los nombres no salen solo de Ricardo Ahued sino de mucha gente, pero no me distraigo, lo digo con respeto y no es desprecio a algún cargo, no me distrae en lo mínimo”.

¿Qué dijo Ricardo Ahued sobre la candidatura a gobernación de Veracruz?

Señaló que no se está “apuntando” ni lo ha ido a ver nadie, refiriéndose a los partidos políticos, pues además falta mucho para el 2024 y refirió que la seriedad de la política debe regresar a los tiempos y formas “y yo no me estoy ni encartando, ni apuntando; yo me descarto porque quisiera vivir más tranquilo, pero finalmente estoy muy contento en la administración municipal”.

Insistió en que no tiene ambiciones políticas, sino la de cumplir con su trabajo en la ciudad.

“Curiosamente yo no me veía en la administración municipal, me veía terminar el senado, el presidente me invitó a ser director de Aduanas un año donde cumplimos cabalmente y salimos con la cara en alto, no hay un señalamiento, hice una labor de trabajo, intenso y transparente”.

Más tarde, dijo, se dieron los tiempos y las condiciones para llegar a colaborar en la ciudad y con el ímpetu de hacer las cosas para bien.

“Acá ganamos todos, con armonía, sin distinguir colores, pensamientos, creo que es momento de bajarle un poquito y tener una conciliación, primero con la sociedad, integración y que podamos todos juntos trabajar por la ciudad, aquí no distingo la puerta para unos u otros (…), aquí entra toda la gente y se le atiende por igual”.

Mi pasión es servir y no por el poder: Ricardo Ahued

Sostuvo que a lo que sí aspira es que cuando no esté vivo se le recuerde como uno de los mejores alcaldes que dio “su vida, su tiempo, su salud por la ciudad, lo demás, las ambiciones y aspiraciones políticas son un tema levitario, yo siempre ando sobre la tierra no ando levitando ni me ando promoviendo”.

Subrayó que su pasión es servir, y no por el poder, “apasionarse por el poder no es muy bueno, apasionarse por el servicio creo que se nota y se da. Yo no tengo pasión ni por la corrupción, ni me presto a ello ni ha sido lo mío durante tantos años de estar aquí”.