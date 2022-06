“No se tolerarán culpas de algo que no supieron hacer”: Ahued sobre mercado La Rotonda

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aclara que la remodelación del mercado Adolfo Ruiz Cortines conocido como La Rotonda tuvo que haberse realizado el año pasado por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la administración municipal anterior, por lo que señala que no se tolerará que les echen las culpas “de algo que ellos no supieron hacer”.

Lo anterior luego de que el delegado de programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijera que autoridades municipales actuales dejaron perder el recurso proveniente de Sedatu que estaba destinado para la remodelación de ese lugar en la ciudad y que algo similar ocurrió en Minatitlán y San Andrés Tuxtla.

Incluso señala que hay un subejercicio por parte de Sedatu y el gobierno anterior “y le ponemos nombre y apellido, el subejercicio hoy es delito grave, tienen un subejercicio y ahora quieren echar las culpas”.

Te puede interesar: Recursos para remodelar La Rotonda se dejaron perder: Manuel Huerta

Local Funcionarios deben estar de frente a los ciudadanos: Ahued

Subraya que el presupuesto de egresos fue aprobado por el cabildo anterior y no se consideró la contraparte del 10 por ciento para la realización esas obras, “y se sabe que todo lo que no está presupuestado no se puede ejercer so pena de tener observaciones, pues que aprenda (Manuel Huerta) si no sabe y que venga y que pregunte, pero no se vale que empiecen a embarrar a los alcaldes que venimos llegando a trabajar, a levantar los cochineros que nos dejaron, eso sí no lo voy a permitir”.

“El proyecto del mercado es un tema que se viene platicando y es muy fácil echar culpas cobardemente, cuando nosotros recibimos esto, no socializaron, hicieron proyectos que no estaban socializados, ni siquiera tenían idea de la dimensión del terreno y el estado legal de los espacios; cito uno: el rastro antiguo apenas estamos resolviendo nosotros junto con autoridades la legítima propiedad porque no tenían ni siquiera escrituras”.

Y es que la Sedatu tiene proyectadas obras también en el paseo de Los Lagos, el Centro de Ecotecnias en la colonia Margarita Maza, en El Ferrocarrilero, el antiguo Rastro Municipal y un Centro Deportivo en La Lagunilla.

Así, dijo extrañarle que el delegado Manuel Huerta no sepa que los documentos no estaban en regla y ahora se les haga muy fácil echar las culpas, “porque no trabajaron, uno como delegado y otros como funcionarios federales y están embarrando a los alcaldes que llegamos a trabajar y es muy fácil lavarse las manos cuando era su obligación haber revisado expediente por expediente, proyecto por proyecto y validación y factibilidad”.





Cuestiona el que se hayan contratado proyectos de esa forma por lo que consideró que enfrentarán problemas graves por parte de la Secretaría de la Función Pública “cómo licitaron proyectos sin tener todos los expedientes completos, a mi que no me vengan con cosas, ni Huerta ni Sedatu; estamos para que se haga la inversión en Xalapa, estamos trabajando 15, 17 horas diarias, los hemos atendido cantidad de veces, pero no vamos a tolerar que nos echen las culpas de algo que ellos no supieron hacer”.

Agrega que esto involucra a la administración municipal pasada y autoridades federales que durante estos años no han podido concretar los proyectos, por lo que insistió en que la memoria les falla y que seguramente van a tener responsabilidades por ello.

Insiste en que varios de ellos no cuentan con licencia de construcción de la administración pasada, ni permisos y se licitaron obras, sin recursos.

“Me parece curioso cómo licitaron obras donde inclusive pretenden que nosotros demos un 10 por ciento que ni siquiera está presupuestado, si ellos dicen que ya estaba aprobado que me enseñen el acta de cabildo de la anterior administración que hayan presupuestado para ejercer este año el 10 por ciento para las obras que se supone que tenían, nunca se fondeó y reto que me enseñen la aprobación de cabildo o que en el presupuesto hayan promovido o apartado los recursos para estas obras que ni siquiera aparecen fondeadas”.

Explica que, además de La Rotonda se pretende hacer una remodelación de Los Lagos de El Dique, pero no se tienen los permisos para licitar y la dirección de Desarrollo Urbano está impedido para otorgar permisos porque no se sabe si se trata de un área federal o estatal, así como una obra en el Antiguo Rastro Municipal que su administración está ayudando a destrabar.

Otro es una obra deportiva en La Lagunilla que, dado que se inunda, el gobierno estatal está realizando los trabajos para evitar la anegación.

Otro proyecto que logró socializarse es la construcción del Centro de Ecotecnias mismo que ya se resolvió, donde había resistencia por parte de los vecinos en la zona del parque Ferrocarrilero.

“Estoy de acuerdo con que inviertan en Xalapa, pero que hayan empezado haciendo ante proyectos o proyectos sin haber revisado la tenencia de la tierra para hacer un proyecto a mi me parece muy grave (…) ahora resulta que lo que no hicieron en cuatro años, piensan que nosotros como magos tenemos que resolver lo que está con las patas, eso no es así”.