AMLO me entregará la banda presidencial: Silvano Aureoles

"Voy a ser el próximo Presidente de la República, López Obrador me va a tener que entregar la banda presidencial", afirmó en conferencia de prensa en el centro de la ciudad, el exgobernador de Michoacán y aspirante a la Presidencia de la República, Silvano Aureoles Conejo.

A su decir, él será el contendiente que una a la oposición política que consolide la alianza entre los partidos políticos opositores a López Obrador.

Te puede interesar: Delegado del Bienestar no niega aspiración a la gubernatura de Veracruz

Recordó que el pasado 5 de octubre anunció la "cruzada nacional" para construir el proyecto con el que desea gobernar el país a partir del 1 de octubre de 2024.

Local ¿Adelantado? Faltan dos años para el proceso electoral y ya se están candidateando

"Ténganlo muy presente, voy a ser el próximo Presidente de la República, el señor López Obrador me va a tener que entregar la banda presidencial, me la va a tener que entregar a mí porque vamos a construir un proyecto del diálogo, de escuchar, de recibir propuestas de la sociedad civil, mujeres, hombres, sectores y organizaciones", dijo.

Señaló que se está reuniendo con empresarios, mujeres, sindicatos, universidades, iglesias, representantes del campo y de los demás sectores sociales que espera que coincidan con él en que las cosas no están bien.

"No nos ha ido bien con este Gobierno en turno, es una pesadilla que ya queremos que acabe, es una triste realidad que todo lo que se prometió y se dijo que cambiaría fue al revés".

¿Qué considera Silvano Aureoles como el problema más doloroso del país?

Expuso que el problema más doloroso es el de la inseguridad galopante en todo el territorio nacional, al que se suma el problema de abastecimiento de medicinas en el sector salud, y las deficiencias en educación, con una titular en la secretaría respectiva sin la preparación adecuada y la carestía en los insumos para que los productores del campo puedan cultivar y sacar sus cosechas.

Leer más: Beatriz Paredes expresa admiración por Veracruz

No hay política agroalimentaria, para rescatar al campo, se ha dejado a los productores a su suerte, en el desamparo total, por eso he decidido tomar el toro por los cuernos y no es una cosa que se me haya ocurrido la semana pasada.

Refirió que durante su gobierno en Michoacán, se logró la disminución de los índices delictivos en su entidad, así como la construcción de 4 mil escuelas, nuevos hospitales y centros de salud y el abatimiento de la pobreza y el rezago social.

Remarcó que en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación son "falsos", "incompetentes" e "inútiles", que buscan dirigir al país con base en mentiras.

"Mi apuesta es a fortalecer la alianza y estoy seguro, soy optimista, que la alianza se va a dar. Más allá incluso, del ánimo, de la voluntad de los dirigentes partidarios, la sociedad clama que la oposición se junte para despojar a estos incompetentes que gobiernan", expuso.

Así, llamó al perredismo en Veracruz a mantenerse unido y pensar en grande pues el PRD es un partido con vocación de gobierno "y vamos a ganar la presidencia de la República".

"Acompáñenme en este esfuerzo, dejemos de lado grillas estériles que nada más desgastan, cotos de poder, parcelitas, vivir de las migajas, no, estamos decretados a ser gobierno en este país a dirigir los destinos de México y a eso convoco al perredismo veracruzano que es mucho y es fuerte".