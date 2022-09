Renato Alarcón asegura que no tiene injerencia en el movimiento de pobladores de Emiliano Zapata

El ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, Renato Alarcón Guevara rechazó tener injerencia, conflicto de interés, político o personal con el desarrollo Terranova.

Ayer personas de Emiliano Zapata tomaron la carretera federal a la altura de la comunidad Dos Ríos para exigir a las autoridades la revocación de la concesión que Conagua presuntamente entregó a la desarrolladora inmobiliaria Terranova, misma que realiza perforaciones en cinco pozos de una zona de manantiales.

Tras ello, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseveró que detrás de esta manifestación se encontraba el priísta Renato Alarcón Guevara y el ex alcalde panista, Adrián Vázquez Mendoza.

Al referirse al priista, el mandatario estatal afirmó que estaba "azuzando" a la población por intereses personales, específicamente porque tiene un rancho "enorme" que colinda con el desarrollo inmobiliario que se está construyendo en la zona.

Ante dichos señalamientos, Alarcón Guevara afirmó que el rancho “El Cartujano” no es enorme y ni siquiera colinda con el desarrollo en cuestión, ya que está a más 8 kilómetros de la entrada del desarrollo Terranova.

"Lamento mucho que mal informen al señor gobernador, ya sea con dolo o sin el porque no tengo nada que ver en el asunto", expuso en un comunicado.

Recordó que los tiempos políticos concluyeron el año pasado, por lo que, incluso, manifestó que ya tuvo acercamiento con el actual alcalde Erick Ruiz Hernández a quien le ofreció su ayuda en todo lo que estuviera a su alcance para coadyuvar en el desarrollo del municipio.

"Por decisión propia no he participado en temas políticos en Emiliano Zapata. El problema en cuestión que han plateado los pobladores de varias comunidades es un conflicto social que ha ido creciendo, producto de la preocupación que existe por el abasto de agua en todo el municipio y un servidor no tiene absolutamente nada que ver con ello", aseguró.

Asimismo, dijo estar preocupado por la situación generada; sin embargo, no había hecho ninguna manifestación pública o privada al respecto.

"Le pido al señor Gobernador de la manera más atenta y respetuosa que acepte esta pequeña aclaración para que quede zanjado un tema en el que fui mencionado y nada tengo que ver", agregó.