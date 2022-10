Disparo accidental entre elementos de Seguridad, una irresponsabilidad: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil calificó como una irresponsabilidad el hecho de que un policía municipal disparara de manera accidental a otro elemento, por lo que advirtió que se inició un procedimiento interno y habrá consecuencias para los responsables.

"No podemos tolerar a nadie un incidente de estos, porque más que un accidente es una irresponsabilidad, así lo catalogo, no voy a ocultar nada, esta es una verdadera irresponsabilidad y vamos a atender a las o los que son responsables".

En entrevista, expuso que no se puede poner en riesgo a las compañeras o compañeros y que ocurra una desgracia, pues remarcó que su administración ha invertido mucho en capacitación a los elementos policíacos.

"Tenemos casi el noventa y tantos por ciento de personal capacitado, de hecho, estamos siendo muy selectivos, y esto para mí en lo particular es un acto de irresponsabilidad lo sucedido, para mí esto no es un accidente y desde luego sufrirán las consecuencias para que no se susciten este tipo de cosas".

¿Qué ocurrió con el elemento herido tras el disparo?

Ahued Bardahuil refirió que se apoyará a la persona que está herida y se van a tomar las medidas para que no se repita y haya orden dentro de la corporación municipal.

"Va bien el elemento herido, me están pasando la información, estamos profundizando lo sucedido, para ver qué paso, no pueden suceder estas cosas, se supone que están capacitados y capacitadas".

Agregó que la próxima semana, se verán las medidas que tomarán dado que aunque en este caso se dio entre elementos de la corporación, podría ponerse en riesgo a la población.

"No podemos exponer, si esto se dio entre compañeros, si se da en la calle sería un tema delicado. Para que podamos nosotros tener a la Policía y a las oficinas en un aspecto de controles, vamos a reforzar los controles, los protocolos, el respeto y el orden".

Además, negó que pudieran darse cambios en la Dirección de Seguridad Ciudadana, aunque dijo que se actuará contra los responsables de lo sucedido.

"Estamos pidiendo que se haga el procedimiento interno, para que el área correspondiente tome conocimiento, no va a quedar, se va a hacer toda la investigación y a donde vaya topando la responsabilidad tendrán que responder, así de sencillo".

¿Cómo ocurrió el disparo accidental entre elementos de Seguridad municipal?

Se dio a conocer que ayer en el cuartel de la Policía Municipal ubicado en Xalapa 2000, cuando un elemento de la corporación manipulaba un arma, y al activarse, lastimó accidentalmente a otro en la pierna, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un hospital de la ciudad quien se encuentra estable, según el presidente municipal.