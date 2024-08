Urgente cultura de prevención en mascotas; enfermedades pueden transmitirse a humanos

Veracruz, Ver.- La vacunación y los chequeos preventivos, desempeñan un papel para la protección de las mascotas y para la salud de las personas, así lo aseguró el médico veterinario zootecnista, Rafael Mariano Torres Cabrera.

¿Qué enfermedades pueden transmitir las mascotas a los humanos?

Explica que existe un sinfín de enfermedades que pueden ser transmitidas de un animal a una persona y estas pueden ser desde la ehrlichia, la rabia, entre otras. Sin embargo, todas esas pueden prevenirse mediante un esquema de vacunación completo y los cuidados pertinentes.

Señala que por fortuna, la gente en Veracruz ha ido tomado conciencia de la relevancia de la vacunación, pero sí es importante insistir en la medicina preventiva para las mascotas.

¿Cuándo es el mejor momento para vacunar a las mascotas?

El galeno platica que el período postnatal de la mascota es crucial para inmunizarlas, pues se encuentran en una posición muy vulnerable, que puede dar paso al desarrollo de enfermedades que comprometerían su sistema inmune.

En el caso de los perros que se encuentran en etapa de cachorros, la vacuna que debe priorizarse es la del parvovirus, al ser la enfermedad mortal número uno en cachorros. De ahí que por ello la recomendación es aplicar dicha dosis a partir del mes y medio de edad y por un periodo de quinces días hasta cumplir los tres meses de edad; después ya se tiene que aplicar de manera anual

Para el caso de los perros adultos, la dosis a aplicar es la quíntuple pues esta le previene el moquillo, la hepatitis, la leptospira, el parvovirus y la influenza, pues son las enfermedades comunes que más atacan a los canes.

Que a ella se le debe sumar la de la rabia, la cual debe ser suministrada tanto a perros como a gatos, pues se trata de una enfermedad que puede ser transmisible para el humano, por vía cutánea. No obstante lo cierto es que desde hace varios años no se ha presentado un solo caso positivo en humanos.

“Ese es el gran peligro de la rabia por eso es que hay que tenerlos vacunados, y prevenidos. De hecho cuando mandamos un animal fuera del país, tan solo en Estados Unidos es que vaya vacunado contra la rabia, lo demás no les interesa, pero la rabia sí, porque en México si ha llegado a ver casos positivos pero muy esporádicos, pero eso ha prendido el foco rojo para nuestro país”, dijo.

En ese tenor, recuerda que tener una mascota es una responsabilidad, por lo que estos animalitos que se tienen en casa se deben vacunar contra la rabia cada seis meses para evitar que estos contraigan la enfermedad.

El galeno concluyó destacando la importancia de vacunar y realizarles chequeos preventivos a sus mascotas al menos una o dos veces al año con su médico veterinario de cabecera, porque también deben ser desparasitados y tratados en caso de que presenten pulgas o garrapatas para evitar que estas últimas infecten a tu mascota y más tarde al dueño de la mascota.

“Estas también pueden enfermarnos, pues no solo queda en que piquen y le saquen sangre al animalito, hay algunas que los llegan afectar internamente y les provocan enfermedades que pueden causarle la muerte como la erliquia, la anaplasma y una sin fin de enfermedades provocadas por esos parásitos que chupan sangre”.

“Pero no nada más queda ahí, si tú lo acaricias o besas a tu mascota y comes algo, sin lavarte las manos puedes echarte por ahí unos huevecillos o parásitos que te lo puede pasar de tu mascota si no lo desparasitaste”, advirtió.