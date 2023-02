¿Fentanilo llegó a Veracruz? Es 50 veces más fuerte que la heroína, alertan

Hasta ahora no se tiene registro de que exista consumo de fentanilo en el estado de Veracruz, aunque no se descarta que pudiera darse o que incluso exista un subregistro.

El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, de acuerdo con las autoridades, además de que es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos.

De acuerdo con Osvaldo López, responsable de la oficina contra el alcoholismo y establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones de la Comisión Estatal contra las Adicciones (CECA), no existen datos precisos sobre el consumo en la entidad veracruzana.

¿Qué es el fentanilo y por qué es tan peligrosa?

Local

“El fentanilo es una droga nueva que apenas está viniendo, ahorita de lo que estamos viendo más abuso es la metanfetamina; el fentanilo apenas se está introduciendo, apenas está llegando a lo conocido entre las calles y como es una droga bastante nueva aún no tenemos datos”.

Añadió que a las Unidades de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), no han llegado usuarios de fentanilo como sí lo han hecho consumidores de metanfetaminas.

“Lo que nosotros manejamos siempre es la prevención y los factores de protección en la prevención podemos darles información acerca de la sustancia, los efectos que produce, lo adictivo que es y la manera en que está compuesta que es meramente sintética”.

Refirió que, dentro de los factores protectores, lo que pueden aportar como Comisión, son herramientas a los jóvenes y a las personas para que en su tiempo libre puedan tener ocio sano y una comunicación asertiva para aprender a decir no, cuando alguien les ofrezca alguna sustancia.

“Y bueno, el fortalecimiento del núcleo familiar, porque si los padres están al pendiente y cuidan a sus hijos es menos probable que ellos vayan a las calles y consuman sustancias”.

¿Gente se convierte en zombi con fentanilo?

Vuelve a leer: Protocolo Alba: ¿Qué es y cómo se usa para hallar a mujeres desaparecidas?

Expuso que lo que se ha visto en otros países es que las personas que lo consumen pasan por un estado de “zombi”.

“Están como de manera sonámbula trasladándose de un lado a otro, pérdida de la conciencia y una afectación a la cognición bastante severa que interrumpe la actividad de la corteza prefrontal”.

Local Vuelve el fantasma de la delincuencia a calle Betancourt; ¿la conoces?

Según los expertos, al igual que la heroína, la morfina y otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones.

Después de consumir opioides muchas veces, el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga. Cuando una persona se vuelve adicta, la búsqueda y el consumo de la droga se apodera de su vida. Los efectos del fentanilo incluyen: felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, problemas para respirar y pérdida del conocimiento.

Por su parte, el director del Centro de Integración Juvenil de Xalapa, Humberto Flores Dorantes, insistió en que en el estado no se tienen datos sobre el consumo, pero que podría haber un subregistro.

“Es más fuerte, afortunadamente en el estado y en la región no tenemos el registro, esto no quiere decir que no lo haya, porque puede haber un subregistro que no esté llegando o las personas que estén consumiendo estas sustancias por las características no estén llegando a atención”.

Refirió que se sabe que se usa principalmente en las zonas de la frontera norte del país y que hay reportes de personas que están en situación de migración.

“Sí está llegando, sí hay reportes, en ciertas regiones con ciertas características, personas que están migrando o que están como en ciertas situaciones quienes tienen este consumo, pero los daños obviamente son más fuertes, son más inmediatos y es algo que tendríamos que pensar en la prevención”.

¿Fentanilo es una sustancia adictiva?

Expuso que el fentanilo es una sustancia muy adictiva que no tan fácil se puede dejar y que provoca diversos daños en quien lo consume.

Lee más: ¿Qué es una atrocidad? Veracruz suma 1198 víctimas

“Quienes tienen este consumo no es un consumo único, sino que es un poli consumo, son personas que a veces necesitan de una sustancia y ya simplemente están buscando algo que medio asimile los efectos y obviamente estas combinaciones a veces son las que son más dañinas”.

Expuso que en los Centro de Integración Juvenil no han conocido de esos casos y también se desconoce qué tan fácil es acceder a esta.

“Se ha visto más en la frontera norte, pero esta sustancia es más fuerte que la heroína y la morfina y los efectos son más inmediatos y dañinos y tiene que ver con una sustancia que sí puede ser recetada, pero tiene que ser bajo control médico y cuando sale de este método para adquirirlo es cuando las sustancias ya no se miden, el cuerpo pide la sustancia, como se acostumbra muy fácil al cuerpo, la dosis cada vez va aumentando más y está el riesgo de la sobredosis”.