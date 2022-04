¿Te sientes insegura?, en Xalapa enseñan esta técnica de defensa

Con clases y artículos de defensa personal, cada vez más mujeres buscan alternativas para estar seguras en un país donde hay 11 feminicidios diarios.

Acontecimientos recientes en México, específicamente en Monterrey y Veracruz han 'despertado' a la sociedad, pues redes sociales que solían ser el entretenimiento de veracruzanos se han inundado de los nombres de Juana "N", joven que llegó del municipio de Agua Dulce, Veracruz para estudiar en la Universidad Veracruzana (UV) y cuyos sueños fueron arrebatados presuntamente por su vecino.

Y Debanhi "N", originaria de Monterrey, Nuevo León, otra joven de 18 años que luego de 13 días fue encontrada al fondo de una cisterna abandonada y cuyo caso presenta aún inconsistencias, de acuerdo con declaraciones de su padre.

Te puede interesar: ¿Cómo está la violencia en los hogares veracruzanos?, cifras son elevadas

Ante estos casos, las mujeres principalmente adolescentes y jóvenes entre los 12 y 40 años están recurriendo a formas de defensa con las que puedan salir a la calle y sentirse seguras. Para muchas se ha vuelto "normal" compartir con familiares, amigos, parejas y hasta compañeros de trabajo su ubicación en tiempo real a través de aplicaciones de smartphone, enviar fotos de cómo van vestidas y otras medidas de seguridad.

En entrevista para Diario de Xalapa, la profesora Liliana Montiel Lara, experta en defensa personal, habla sobre la disciplina Krav Magá y cómo las mujeres debemos convertirla en una necesidad básica como aprender un idioma, nadar o manejar una bicicleta, pues podría salvarnos la vida.

Local Seis mujeres habrían recurrido al Refugio en Xalapa por vivir violencia: DIF municipal

Ante la inquietud de estudiar fuera de su ciudad de origen recibió el consejo de sus padres sobre aprender a defenderse a la edad de 15 años si quería explorar sola el mundo fuera de casa, en donde familias pueden protegerse, ahí conoce el Krav Magá, un Arte Marcial de origen israelí creado en la Segunda Guerra Mundial pero que se mantiene a la vanguardia.

“El Krav Magá no fomenta la violencia sino el valor a la vida empleando técnicas de sumisión, no de ataque”, informa la directora de la Escuela de Artes Marciales y Combate (EDAMYC) Krav Magá.

Esta disciplina muestra una parte militar que utilizaba el ejército en la guerra, sin embargo, se ha actualizado hasta ser de ayuda en la parte civil para tener un plan de contingencia y saber qué hacer ante una situación de riesgo.

“Muchas personas no tenemos una práctica de primeros auxilios; contamos con un extintor en cada edificio u oficina, pero desconocemos cómo se usan”, al tiempo que señala “cualquier objeto podría ser utilizado para defenderse, los conocemos como objetos de oportunidad, se encuentra una estrategia de uso para convertirlo en una defensa”.

¿De qué trata la defensa personal femenina?

La entrevistada manifiesta que es importante aprender a salvaguardar la integridad de una mujer, no sólo de ataques físicos o violentos, sino también trabajando desde la prevención y el autocuidado.





En ese sentido revela que 7 de cada 10 inscritos en sus cursos de defensa personal son mujeres, debido a que la clase femenil se centra en trabajar la fuerza y agilidad para obtener habilidades que puedan ayudar en una situación en riesgo “el 70 por ciento de alumnos en mi escuela son mujeres de entre 12 a 40 años, trabajamos tres etapas de defensa comenzando por técnicas con objetos, defensa en un auto y en la calle recomendando siempre la práctica porque esta disciplina siempre se está actualizando”.

El tiempo estimado en aprender las técnicas es de 3 meses con un aprendizaje intensivo, aunque la experta recomienda que se mantengan practicando continuamente.

Personas con discapacidad, las más vulnerables

En Veracruz está tipificada la defensa siempre y cuando únicamente se someta al atacante sin causarle lesiones de consideración, ante esto existen sectores de la población que tienen mayor riesgo como las y los menores de edad y mujeres con alguna discapacidad.

Pensando en su seguridad, Liliana refiere que a pesar de ser más trabajo con estos sectores, se ha logrado dominar la fuerza corporal, motricidad y velocidad. “Alumnos desde los seis años hasta los 12 vienen al módulo antibullying, pero también tengo alumnos con discapacidad auditiva o motriz y reforzamos su fuerza corporal”.

En los módulos trabajan con problemas cotidianos como confrontaciones de acoso e intimidaciones, ataques con armas, violencia de género como situaciones de agresiones sexuales, usos de objetos para la defensa personal, entre otros.

Lee más: Estado debe asumir su responsabilidad en generación de violencia contra mujeres: Activistas

Confiesa que alumnas suyas ya se han defendido de ataques de acoso e intentos de asalto en sus vidas: “También han llegado a contarme sus testimonios de violencia doméstica y hoy han logrado evitar una desgracia sin salir lesionadas”.

Comprar o no un artículo paralizador, gas, armas blancas

Como se mencionó anteriormente, cualquier objeto puede ser usado para la defensa personal, pero como todo, siempre es importante aprender a usarlo y no confiar en que el artículo hará todo por nosotros; Liliana exhorta a siempre entrenar y tener noción de nuestro cuerpo para poder reaccionar ante el estímulo de peligro.

“El paralizador podría ser contraproducente si no se utiliza adecuadamente, seguro no estamos tomando en cuenta que si portamos joyería nos podría afectar la descarga eléctrica, igualmente portar un gas pimienta no es garantía; hoy día por la emergencia sanitaria la mayoría de la población portamos cubrebocas, un factor en contra, además las condiciones del viento pueden afectarnos y nos vertemos el gas por estar en contra del viento”. De acuerdo a sus recomendaciones la preparación para el uso de estos artículos también debe ser mental y contemplar todos los escenarios.

Local Estado es cómplice de violencia feminicida, señalan activistas

Finalmente, la profesora Liliana Montiel invita a todas las mujeres, sin importar que estén o no en peligro, a aprender cualquier disciplina marcial, ya que estas les ayudan a reconocer la violencia, patrones violentos y estar siempre alerta. Reitera que en estos tiempos no podemos estar distraídas mientras caminamos por las calles usando audífonos, ni podemos ignorar que la violencia de género está más presente que nunca.

“Para iniciar un proceso de defensa personal hay que comenzar informándose en grupos de autocuidado y autoprotección, se ha normalizado la violencia y nos tachan de exageradas, pero la defensa se centra en la prevención”.

Para las mujeres interesadas en comenzar una rutina de defensa, la directora de la EDAMYC Krav Magá pone a disposición el teléfono 2288470081 para información sobre los cursos de la escuela ubicada en calle Xalapa #80, colonia Pomona en la ciudad de Xalapa.