¿Qué es el Resico? Así es el nuevo esquema del SAT que beneficia a empresarios para reducir tasa de impuestos

Veracruz, Ver.- Desde el punto de vista laboral, los errores más comunes que cometen integrantes del sector empresarial, es no contar con una planeación de sueldos y no respetar las políticas salariales, aseguró Yesenia García Velázquez, contadora pública y socia del Corporativo Control Total Fiscal.

En entrevista, precio a impartir el curso “Optimización de los gastos no deducibles” ante socios de la Canirac en Veracruz, la contadora dio a conocer que estos dos errores impactan negativamente a los patrones, ya que en ocasiones tienen que pagar liquidaciones o finiquitos y no están prevenidos para tal situación.

“Los gastos no los previenen, no los planean, entonces no hay como tal una prevención fiscal para irlos teniendo de una manera ordenada y sobre todo contar con los requisitos que nos pide la ley”, dijo.

Otro factor que influye es que hacen compras en comercios informales, lo que les imposibilita obtener un comprobante fiscal y con ello disminuir sus impuestos.

¿Qué es el Resico del SAT?

Actualmente, dijo, el Sistema de Administración Tributaria, otorga beneficios como el Régimen Simplificado de Cofianza (Resico) para que los empresarios se puedan afiliar al comercio formal, en caso de operar en la informalidad.

El objetivo de este nuevo esquema es la reducción de las tasas de este impuesto para que las personas que tengan menores ingresos, paguen menos.

“Un restaurante que está debidamente dado de alta, pagando sus contribuciones va y compra al comercio informal que no les expide factura, obviamente ese gasto por el cual no está comprobando, le va pegar en sus impuestos, porque no le va permitir disminuir sus ingresos”.

García Velázquez detalló que es de vital importancia que las empresas estén capacitadas y asesoradas con profesionales de la contaduría pública, a fin de disminuir el impacto fiscal que el SAT les carga y que cada mes es la mayor preocupación de un negocio formal.

La contadora explicó que para poder bajar la carga tributaria en el sector empresarial se debe contar todas las deducciones autorizadas, de acuerdo a lo que marca la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En este sentido, la tarea de los contadores es asegurarse que todos sus clientes tengan una congruencia en sus operaciones, que cuenten con una simetría fiscal, que todos los ingresos estén debidamente declarados, que las facturas estén debidamente emitidas, para que tengan el menor margen de error y no sean requeridos por hacienda.

El llamado que hace la contadora pública a los empresarios de cualquier giro, es el de apegarse a las políticas fiscales para evitar multas y auditorías, “que vean el costo beneficio e invertirle muchas veces a capacitaciones y a tener las personas ideales de acuerdo al puesto”.

Añadió que una empresa que se encuentre en la informalidad, debe tener en cuenta que si desea formalizar su negocio, debe visualizarse a futuro, tomando en cuenta cuántos ingresos considera tener al año y cuál será su nicho de mercado.

Y en función de eso registrarse en el régimen fiscal que más convenga, para ello se tendría que hacer un análisis financiero, el cual se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa, para que de ahí se determine bajo qué régimen darse de alta.

En muchas ocasiones, señaló, los negocios no toman en cuenta este requisito indispensable y terminan quebrando, por no prever el gasto, la adquisición de diversas obligaciones fiscales, que incluyen la presentación de declaraciones periódicas, el pago de impuestos y llevar un registro contable adecuado.