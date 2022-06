Túmin, la moneda que se extiende, ¿sabes dónde la aceptan?

En este momento de inflación que se vive en el país, la utilización de la moneda alternativa Túmin ha sido de gran apoyo para las poblaciones que hacen uso de esta.

El cofundador de la moneda Túmín en Papantla, Víctor García Olmedo explica que, a diferencia del peso, no se devalúa y ha permitido el intercambio de productos y servicios de manera solidaria y de apoyo mutuo.

“El túmin no se devalúa, además es una ayuda para la gente, el requisito es aceptar el 10 por ciento del túmin, pero muchos compañeros aceptan el 20, el 30, otros aceptan el 100 por ciento el túmin y eso para nosotros es una ayuda porque si vas a algún lado o a una tienda y no tienes un peso, no te venden el producto, pero ya con el túmin, ya puedes completar para un kilo de huevo, de tomate, bistec, tortilla, es una ayuda en este momento de devaluación del peso, el túmin es un ayuda para todos nosotros”.

Explica que desde el 2010, la Red Unidos por los Derechos Humanos con la Universidad Intercultural y otros grupos de productores y prestadores de servicios iniciaron con la propuesta de Mercado Alternativo donde la solidaridad, el apoyo mutuo y la confianza fueran los principales rectores.

Actualmente hay tumistas en 24 estados de la República, 10 países de manera simbólica y varias ciudades del estado.

“Somos más de 2 mil 500 tumistas en el país, en Veracruz estamos en Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Papantla, Espinal, no tengo el dato exacto, pero somos muchos aquí en Veracruz, que junto con Chiapas son los estados que tienen el mayor número de tumistas además de Oaxaca”.

En el país, se tienen presencia en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán e incluso fuera del país.

Para hacerse socios del mercado, el requisito es que deben de prestar algún servicio u ofrecer algún producto y aceptar mínimo el 10 por ciento del túmin | Foto: Archivo | Diario de Xalapa

“Algunos compañeros que han venido de otros países, se han hecho socios del mercado alternativo para aceptar el túmin como en Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Perú”.

Para hacerse socios del mercado el requisito es que deben de prestar algún servicio u ofrecer algún producto y se debe aceptar mínimo el 10 por ciento del túmin, lo demás se paga en pesos mexicanos.

Entre los tumistas hay carniceros, estilistas, mecánicos, gente que presta servicios o vende todo tipo de productos artesanales, bebidas, mezcal, libros y más.

El uso del túmin ha sido muy benéfico para muchas personas en distintos lugares | Foto: Archivo | Diario de Xalapa

“Este es un tipo de ayuda, de solidaridad, esta moneda no se devalúa, aquí los principios rectores son la confianza, nosotros confiamos en la palabra de la otra persona, es una ayuda solidaria entre los diversos productores y la gente que acude a comprar entre nosotros mismos, nos apoyamos y por eso le llamamos que es un comercio justo”.

Con la pandemia por Covid-19, en algunos lugares el uso del túmin tuvo beneficios, pero en otros hubo afectaciones porque hubo cierre de comercios; ante esto, explica que están a la espera para realizar un análisis y actualizar su directorio general y así identificar qué compañeros siguen ofreciendo sus servicios o productos y quienes lo dejaron de hacer, “pero en un balance general, la mayoría de los compañeros siguen activos”.

El uso del túmin, remarca, ha sido muy benéfico para muchas personas en muchos lugares por lo que incluso, actualmente, siguen recibiendo invitaciones para impartir pláticas y talleres en diversos lugares lo que es muestra del interés que existe.

Se debe aceptar mínimo el 10 por ciento del túmin, lo demás se paga en pesos mexicanos | Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

“Nosotros proponemos que por regiones, hagan ellos su moneda, pueden hacer su moneda y esto no es nuevo, en el país existen otras monedas en diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Brasil, hay monedas alternativas a la moneda oficial, nosotros les proponemos que en las comunidades donde ellos quieran hacer un mercado alternativo propongan ellos una moneda para su región autónoma, se les ha propuesto pero la mayoría quieren que siga siendo túmin y pertenecer a este mercado nacional y alternativo del túmin”.

Así, del 15 al 17 de julio de este año se llevará a cabo la Feria del Túmin en Papantla de 9:00 a 21:00 horas donde habrá artesanías, alimentos orgánicos, medicina natural, música, danza, teatro, conversatorios, trueque, rifas y más.