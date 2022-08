Ley Nahle: ¿Falta de respeto a veracruzanos o apertura para gobernar?

Diputados, senadores y funcionarios emitieron opiniones diversas sobre la iniciativa de decreto presentada el pasado jueves en el Congreso local con la que se busca que los no nacidos en Veracruz puedan acceder a la candidatura a la gubernatura, la denominada “Ley Nahle”.

Desde el PAN, PRD, MC y PRI se criticó la propuesta al argumentar que tiene por objetivo permitir que la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, sea la representante de Morena en las elecciones del 2024 en las que se elegirá a la persona que suplirá al actual gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Mientras que desde el PT y Morena se consideró que se trata de una modificación que abrirá la puerta para que quienes tengan aspiraciones a la gubernatura puedan acceder sin problema. El diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado, consideró que dicha iniciativa representa un exceso de poder porque se busca hacer una ley a modo para una persona que tiene intención de administrar Veracruz sin ser originaria del estado.

Local ¿Lo aprobarán? Emiten dictamen de Ley Nahle, está listo para pasar al pleno

“En la entidad hay más de 8 millones de personas y más de uno podría tener la capacidad de gobernar la entidad. El Congreso es una oficialía de partes de un grupo en el poder, es lamentable que se impulse una reforma de este calado, donde la identidad de los veracruzanos está en cuestión”, dijo. En su opinión, se trata de una modificación a la ley que abre las puertas a una persona que no es de Veracruz para heredar el gobierno, “es una muestra de exceso en el poder y una muestra de desprecio a los nacidos en la entidad”.

“En el Estado se viven condiciones y circunstancias a modo, persecución política y leyes a modo, eso ya lo vivimos en Veracruz y sabemos que no beneficia en nada a los ciudadanos; hay pobreza laboral y estamos pensando en quién va a ser candidato (en dos años), y parece que así se la van a pasar lo que resta del gobierno”, expuso.

El diputado federal del PRD, Jesús Velázquez Flores, consideró que dicha iniciativa “se veía venir y es la cereza en el pastel de la campaña permanente que se ha iniciado desde Palacio de Gobierno desde donde se busca imponer como candidata del 2024 a Rocío Nahle”.

Mencionó que se trata de una falta de respeto a los veracruzanos y a la militancia de Morena, ya que se genera la imagen de que entre los más de 8 millones de habitantes no hay una persona nacida en el estado capaz de contender por una candidatura.

Vuelve a leer: No es de izquierda el que quiera hacer chanchullo: Manuel Huerta sobre elección interna de Morena

Manifestó que con ello se permitirá hacer campaña de manera indirecta a la servidora pública, “prácticamente le vas a empezar a hacer una campaña muy anticipada, en la que ella no va a estar metida. Es publicidad de a gratis que le van a hacer, yo creo que ese es el fondo real de la iniciativa”.

Señaló que desde Palacio de Gobierno se inició una promoción a su favor “tontamente”; sin embargo, esta modificación a la constitución permitirá estar vigente por lo que resta del año y se podrá posicionar al menos en el conocimiento de los electores porque se va hablar de que la iniciativa tiene dedicatoria.

Qué opina el PRI de la Ley Nahle?

El diputado local y dirigente del PRI, Marlon Ramírez Marín, recordó que la Constitución federal establece que basta con nacer en territorio nacional para ser candidato y, aunque en Veracruz se pone el candado de ser nacido en alguno de los 212 municipios, basta con un amparo de un juez federal para ser postulado.

Local Yo no ando en campaña aclara Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía

Cuestionó la insistencia de postular a la gubernatura alguien de otra entidad, cuando en Veracruz hay más de 8 millones de ciudadanos entre los que puede haber alguien con las características y la capacidad de dirigir el Estado.

“Somos 8 millones de veracruzanos, yo creo que debe existir una persona que pueda tener la condición de poder aspirar a este cargo de tanta importancia, y más cuando los resultados que se la atribuyen a la que pueda o no ser la candidata, del partido en el gobierno, no son los mejores”, argumentó.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, refirió que las personas que nacieron en otros estados y tienen la intención de ser veracruzanos deberían renunciar a los derechos que tienen en su entidad de nacimiento.

“No podemos legislar para una sola persona, nuestra obligación es legislar para todos y todas las veracruzanas, si bien la constitución federal no le impide a una persona que no sea veracruzana ser candidata o candidato a gobernador, esta ley que se propone mediáticamente y por declaraciones políticas es un traje a la medida para una sola persona”, comentó.

Refirió que ser veracruzano va más allá de residir en la entidad, sino de conocer y vivir la problemática de “quienes aquí estamos, de quienes queremos y amamos a Veracruz porque pertenecemos y somos de este estado, quien quiera ser ciudadano veracruzano que lo externe y que sea haga una adecuación en donde diga que se puede ser veracruzano por elección, pero que se renuncie a la ciudadanía de otro estado”.

“Otros estados ya tienen esa reglamentación, como Puebla, donde varios de sus gobernadores han sido oaxaqueños, que manifiesten que quieren ser veracruzanos porque no he escuchado a quienes contender: soy veracruzana o quiero ser veracruzana, y que se haga por un proceso de solicitud de la ciudadanía y con ello se abre una puerta a varias personas que se comprometan a renunciar a sus derechos de la ciudadanía de otro estado”, expuso.

El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, consideró que dicha modificación a la ley beneficia a cualquier ciudadano que tenga la intención de aspirar a un cargo público. “Yo creo que esta reforma constitucional les beneficia a muchos no nacidos en Veracruz por alguna aspiración que tengan, yo les decía que era innecesaria porque la Constitución permite que cualquier ciudadano pueda votar y ser votado en territorio nacional. Es de beneficio para los ciudadanos que no son nacidos en Veracruz y que tienen aspiraciones futuras para cualquier cargo público”, dijo.

Mencionó que apoyará la iniciativa, dado que en la entidad hay muchos veracruzanos y veracruzanas que tienen aspiraciones que consideraban que la limitante de no haber nacido en la entidad los frenaba.

Local ¿Cuántas empresas vetó la SIOP por retrasos en obras veracruzanas?

“A muchos ciudadanos que vivimos en Veracruz nos beneficia esa reforma, en mi caso que no soy nacido en Veracruz me abre la posibilidad, como a muchos otros más, de aspirar en un futuro a un cargo de mayor relevancia. Ojalá que sea aprobada pronto para que muchos ciudadanos de cualquier partido político que no sean nacidos en Veracruz tengan posibilidades reales de participar”, agregó.

El delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que se trata de un asunto "moral y político", ya que la Secretaria de Energía cuenta con los atributos para participar por la titularidad del Ejecutivo estatal en el proceso electoral de 2024.

"Mal hacen en plantearlo y llevarlo a ese nivel del debate. Es mi punto de vista muy humilde, ahí ya los diputados y las diputadas encargadas de hacer leyes, los que tengan que debatir debatirán. Creo que el tema es moral, es político, si uno tiene atributos, que yo creo que Rocío Nahle los tiene para representar al Estado de Veracruz", comentó.

Puntualizó que nadie niega la veracruzanidad de Agustín Lara, la mexicanidad de Chavela Vargas o el xalapeñismo de Ricardo Ahued, "pudiera ser innecesario este cambio porque hay leyes superiores y es en ese nivel donde se debería resolver el tema”.

“Rocío (Nahle) tiene propuesta, tiene capacidad y lo más importante es que el pueblo va a decidir. A la hora de la hora el pueblo va a decir, hay leyes constitucionales que han analizado esto y hay una Constitución a la de Veracruz y creo que es la que rige y habla de una residencia efectiva de cinco años previa a este momento histórico”, agregó.