¿Aún funcionan las ventas por catálogo? Comerciantes te explican

A pesar de la gran cantidad de opciones crediticias para adquirir productos, la venta por catálogo en Xalapa sigue siendo una buena alternativa para hacerse de ingresos extra o para obtener recompensas o bonos en beneficio de la economía familiar, coinciden vendedores y distribuidores, en su gran mayoría, mujeres.

En consulta realizada por Diario de Xalapa expresan que durante el confinamiento de la crisis sanitaria se redujeron las ventas pero solo los primeros meses y porque se dificultaba entregar los catálogos entre vecinas, compañeros de trabajo o familiares. Después todo se normalizó y hay quienes aseguran tener un crecimiento.

Hay coincidencia en que lo que cambia es la adquisición de productos, pero es solo cuestión de “observar y adaptarse”. Y es que explican que siguen siendo las mujeres quienes más compran. “Lo que vi es que si las mujeres están en sus trabajos, lo que más quieren son cosméticos, productos de cuidado de la piel, zapatos, lencería y corsetería, bolsas y accesorios como aretes y pulseras”, expresa la distribuidora local Maritza Islas Cortés.

Comparte que los productos chinos, el cierre de escuelas y el “home office” contribuyeron a la disminución considerable de las ventas de recipientes de plástico, pero aumentaron las de cobertores, sábanas, cortinas y toallas.

El comercio por catálogo sigue en auge | Foto: Rene Corrales | Diario de Xalapa

Local ¿Tú reparas o tiras tu ropa y aparatos descompuestos? Conoce las historias

“Quienes se encerraron se dieron cuenta que podían tener un ahorro y lo utilizaron en tener más bonita su casa”, dice Marina Reyes, quien de vender perfumes cambió a una marca dedicada a artículos para el hogar, tanto de la línea de limpieza como de decoración.

Definitivamente, expone Cristina Solís Rivera, sí hay ganancia y lo mejor es que se le dedica el tiempo que se puede tomando en cuenta que “a mayor tiempo invertido, mayor será la ganancia”.

¿Qué cambio provocó la pandemia en la venta por catálogo?

A partir de lo dicho por vendedoras, se concluye que la crisis sanitaria trajo consigo nuevas estrategias que ya no se irán, como la utilización de plataformas digitales y aplicación de mensajería instantánea, donde los “estados” permiten promocionar los productos.

Vuelve a leer: ¿Cuánto cuesta rentar vivienda o cuarto en Xalapa? Requisitos y precios

Aunque no saben dar un porcentaje de lo que significan sus ventas en el ingreso familiar mensual, sí aseguran que hay extras y recompensas que les permiten tener desde cosméticos hasta muebles con ganancias mayores.

“A mí me dan puntos y como distribuidora me he sacado una sala, un comedor, un colchón y productos a bajo costo a los que les gano más del doble”, dice Luz María Villa, quien con 22 años en ventas por catálogo también asegura gozar de cupones de descuentos y haber disfrutado viajes como regalo por sus altos pedidos.

Como distribuidora también promuevo las aplicaciones de las empresas porque ahora hay también esa opción y nos dan una clave con la que obtenemos comisión





Igual que María Villa, otras distribuidoras refieren que les da satisfacción saber que siempre tienen un regalo para dar a sus amistades o familiares. Ante la inflación en los precios de productos, indican que ellas sienten que sus gastos se reducen pues prácticamente su cuidado personal o sus accesorios no les cuestan nada.

Aun cuando se habla de la mayor escalada inflacionaria en México en más de 20 años, afirman que la venta por catálogo se mantiene y creen que si el confinamiento no pudo echarla abajo, no habrá cómo vencerla. El consumo doméstico sigue siendo uno alivio para emprendedores, señalan.

¿Cómo están las ventas por catálogo, según el Inegi?

Local Con baja en contagios, ¿familias y comercios bajarán la guardia ante el Covid?

Lo manifestado a nivel local tiene respaldo en la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales publicada en septiembre por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), donde se observa que las ventas por Internet y por catálogo no solo están en primer lugar sino que crecieron 12.5 por ciento.

De las 22 subcategorías de ventas de mercancías que mide el Inegi, 12 tuvieron incrementos, nueve presentan bajas y solo una aparece con variaciones.

Así, el segundo sitio en ventas de mercancías lo ocupan el mobiliario, equipo de cómputo y teléfonos; el tercer sitio, los automóviles y camionetas; el cuarto, mascotas, regalos y otros artículos de uso personal, y en quinto, la ropa, bisutería y accesorios de vestir.