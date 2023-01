Exgobernadores veracruzanos siguen en la mira de FGR: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene carpetas de investigación en contra de los exgobernadores Javier “N” y Miguel Ángel Yunes Linares por desfalcos de recursos federales.

El mandatario estatal, en conferencia de prensa, dijo que el mismo exmandatario priista reveló que tenía un pacto con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, para solamente darle nueve años de prisión, de los cuales solo se pretendía que cumpliera cuatro y medio.

“Creo que son 34 mil millones de pesos de daño patrimonial nueve años, pactado, lo sentencian a 9 años y lo que él aspiraba por buen comportamiento, salir a los 4 y medio y ellos hicieron sus cuentas de que ya no le iba a tocar ni a Peña Nieto ni a Yunes sino a los que seguían y el golpe mediático fuera para ellos, ese era su cálculo”.

García Jiménez refirió que en ese arreglo también participó el ex Fiscal general del estado, Jorge Winckler, actualmente en prisión, y él era quien inició esas carpetas contra Javier “N”.

“Imagínense, que después de desfalcar 34 mil millones de pesos, y que lo digas, confieses: ‘sí, me arreglé con Osorio Chong y con Yunes, es un arreglo’. Y te sentencien nueve años y de nada más ibas a cumplir cuatro y medio. Si no estamos pintados, entonces sí pedimos que se actuara, ¿cómo que por buen comportamiento? Si desfalcó, si hay carpetas, entonces ese tema no está concluido, no está concluido”.

Asimismo, refirió que 19 funcionarios han sido llamados por la Fiscalía General del Estado para rendir cuentas sobre el desfalco. “Pero ya son funcionarios menores, los montos ya son divididos, y el alegato principal de sus defensores es que antes no era delito hablar de la corrupción, porque eso fue otra que hicieron que la corrupción no fuera delito gravo y dicen que no se puede aplicar hacia atrás la ley, que no se puede hacer retroactiva”.

Recordó que algunos de los ex funcionarios de otras administraciones como la del panista Miguel Ángel Yunes están prófugos de la justicia, como Clementina “N”, la primera secretaria de Finanzas del panista.

Además, señaló que la FGE aún tiene pendientes investigaciones contra al menos seis funcionarios del gobierno de Duarte en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Se conoce públicamente, del DIF hay como seis en la época de Duarte; de Yunes pues sus secretarios de Finanzas, la primera que tuvo es prófuga de la justicia, tiene una carpeta con orden de aprehensión y el que fue subsecretario, que sigue su juicio, nada más que ganó con un juez federal para que pudiera llevar su juicio en su domicilio, pero sigue. Muchos siguen su juicio, pero en libertad porque el delito no era grave, hablando de los delitos de corrupción”.

¿Gobernador asistirá a la Conago?

En otro tema, confirmó su asistencia a la Sesión la Conferencia Nacional de los Gobernadores (Conago) pactada para el 5 de febrero en el estado de Querétaro y expuso que en esa sesión se definirá quién es el nuevo presidente que ya no se hará de acuerdo con una lista de prelación que dijo tenía hasta 20 años vislumbrados.

“El estado que es anfitrión es el presidente de la Conago y ahí se acuerda en esa sesión donde se realizará la siguiente ocasión y tiene que ver con quién es el presidente de la Conago. Esta vez será por elección no por una lista y nos podremos de acuerdo quién será y se aceptó que ese sea el mecanismo”.

Al ser cuestionado sobre si tiene intenciones de presidir la Conago, rechazó tal y dijo que resultaría ambicioso de su parte tomando en cuenta que se trata de quien propuso el cambio en el mecanismo de elección.

“Yo me reservo porque yo fui quien pugné por cambiar eso y sería muy ambicioso de mi parte, lo hice porque no lo veía bien”, agregó.