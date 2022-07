¿Qué exigen maestros del SNTE en la SEV? Protestan en sede

Docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 32 mantienen la exigencia para que la autoridad realice los pagos que se han quedado pendientes.

En conferencia de prensa en la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) denunciaron que se han incumplido los acuerdos firmados por las autoridades de la SEV con los trabajadores agremiados.

Informaron que fue entregado a las autoridades educativas un documento en el que se plasmaron exigencias con la finalidad de que no se atente contra los derechos laborales y económicos del gremio magisterial. “Pedimos la protección de la Póliza del Seguro de Vida Institucional para los trabajadores federalizados.

Los inconformes expusieron que se requiere del pago del retroactivo del incremento salarial de 2022 como lo marca la minuta SEV-SNTE que marca como fecha límite la quincena 14 de 2022.

Entre las demandas se encuentra también que a los profesores que obtuvieron doble plaza les sea aceptada la compatibilidad y aceptando el acuerdo de no movilidad de sus centros de trabajo, “pues no es posible que una plaza la atienden en Xalapa y quieren que la otra sea en Cosamaloapan, eso no es posible”.