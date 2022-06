Niegan fallas y problemas por deslaves en puente Torrentes de Veracruz, ¿lo usarías?

Veracruz, Ver.- El puente Torrentes no tiene ningún problema estructural en este momento y está abierto a la circulación vehicular sin ningún problema, asegura el director de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano del municipio de Veracruz, Luis Román Campa Pérez.

Esto luego de que se diera a conocer a través de redes sociales supuestas fallas y deslaves en los trabajos recién realizados por las autoridades municipales en ese lugar.

Te puede interesar: PC reporta bloqueo de caminos en Actopan ante fuertes lluvias

En entrevista explica Campa Pérez que ese puente continúa recibiendo trabajos de rehabilitación y el sitio donde supuestamente se presentó el deslave, se está introduciendo un tubo de desagüe para que a futuro pueda evitarse precisamente un problema de deslave, pues el agua pluvial correría a través de dicho ducto.

Local Prepara tu ruta: Inician reparaciones en Lázaro Cárdenas y hay cierre de carriles

“Hay una obra que está en proceso como lo es en este momento, el resto del puente no tiene ningún problema y puede transitarse. Se está construyendo un pluvial, tipo lavadero que iniciará en concreto y terminará en un tubo de 45 centímetros de diámetro”, deja claro.

El funcionario informa que a la par se realizan trabajos complementarios como es la limpieza de alcantarillas alrededor del puente, ya que al encontrarse tapadas el agua busca salida.

Reitera que no existe ninguna restricción para el tránsito vehicular, sin embargo, de requerirse por los trabajos que se hacen, se podría cerrar, pero sólo por unos minutos.

“Técnicamente estamos haciendo una obra en este momento, nos quitaron las vallas de protección y hay un cause de agua qué pasa, la tierra que teníamos en el lugar fue removida, estamos hablando de un metro cúbico, que no es nada, hace quince días se movieron 200 metros cúbicos, lo que sucedió en la noche no pone en riesgo la estructura del puente”, reitera el funcionario.