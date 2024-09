"No pasa nada, hay libertad de expresión": gobernador sobre disturbios en visita de AMLO

Veracruz, Ver.- Luego de los disturbios que se generaron durante la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y que terminaron en enfrentamientos, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez aclaró que “no pasa nada, que es parte de la libertad de expresión”.

Reconoció que aunque logró “esquivar” los botellazos que volaron durante la gresca, aseguró que es una habilidad que copio al presidente.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre la agresión hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador?

“Lo primero no pasa nada, hay libertad de expresión, de manifestación, yo le copié al presidente la habilidad para esquivar las bolas altas y creo que con el presidente lo hicimos muy bien, no hay más de eso, una botella de agua y respetar la libre manifestación, nosotros así somos, respetamos, que no pase a agresiones”, dijo.

Señaló que aunque se difundió la fotografía de un militante de Morena como el presunto responsable de aventar la botella de agua, por medio de video, ya quedó aclarada la situación.

Explicó que el militante que responde al nombre de Jorge Cedillo Guevara sí aventó una botella, pero fue en respuesta a una agresión de grupos que se identificaron como trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Medios de comunicación acusaron sin tener las pruebas y otros más los secundaron y falseando, pero hay un video donde se ve que este militante, habría que corroborar si es militante, pero reacciona ante este grupo de personas que se decían del Poder Judicial cuando avientan una botella al presidente y a un servidor, pues se molestan y reaccionaron, no de la mejor manera, no es la manera de responder una provocación porque pienso que eso fue un intento de provocación”, dijo.

El ejecutivo estatal aseguró que Cedillo Guevara no es empleado del gobierno y que tampoco lo conoce, pues al parecer es militante de Morena.

Están culpando a la persona equivocada.



Quien arroja la botella es un morenista y no es contra AMLO sino contra los del manifestantes del poder judicial que estaban lanzando piedras. pic.twitter.com/YFfxk7ap9G — Josué (@josuegomez_7_) September 23, 2024

En el caso de los trabajadores del PJF que se manifestaron el mandatario estatal, dijo que su inconformidad tampoco fue para tanto.

Mencionó que aunque están en contra de la Reforma Judicial, no se debe olvidar que el Poder Judicial Federal amparó a 44 delincuentes de alto impacto.

“Habría que preguntarles: Oigan, ¿a quien defienden? Si aquí el Poder Judicial ampara a diestra y siniestra a delincuentazos, yo si me siento satisfecho porque la reforma va, ya está en marcha, pronto veremos las leyes secundarias, como se va a instrumentar, el INE ya está tomando cartas en el asunto de cómo será la elección”, reiteró.

