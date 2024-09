Oficial Mayor asegura que hay dialogo con integrantes de la AJUPIV

La oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Aguilar Amaya afirmó que la deuda por la falta de pago de seguro institucional asciende a 700 millones de pesos pero que en esta administración la encontraron en mil 500 millones de pesos.

Además, a su decir, en varias ocasiones ha recibido a los integrantes de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE (AJUPIV), quienes cada jueves protestan en el centro de Xalapa exigiendo que se cumpla con el pago y designación de aseguradora.

Incluso, en entrevista, los llamó a estar tranquilos, pues remarcó que se les pagará puntualmente a cada uno de ellos.

Durante la guardia de honor ante el monumento de Miguel Hidalgo en el parque de Los Berros, recordó que de los mil 500 millones de pesos que se tenían como deuda al inicio de la administración estatal, se han hecho abonos por 400 millones de pesos.

“Cuando nosotros llegamos había un adeudo de más de mil 500 millones de pesos de los años anteriores, hemos estado haciendo abonos y pagos porque eso no nos tocaba a nosotros; sin embargo, había algunos maestros que incluso ya habían pasado el tiempo para poderlo cobrar y aquí es un tema de justicia social, no hay de qué, si ya se te pasó o no se te pasó, todos tienen el mismo derecho y esa fue la premisa del gobernador”.

Explicó que hay expedientes que no cuentan con todos los requisitos y que por ello ya no son tomados como parte de la deuda por falta de pago del seguro institucional.

“Hay gente que ya no tiene la documentación, pero estábamos calculando, lo que nos han tratado son 700 millones de pesos; todos los maestros tienen derecho, a todos los que tengan sus expedientes en regla se les van a atender”.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Refirió que en el caso de docentes que fallecieron y ahora son sus beneficiarios quienes reclaman el pago del seguro, pero que en estos casos es necesario que realicen primero un juicio testamentario para señalar a quién se le debe pagar esta prestación.

Respecto a la Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE del Estado de Veracruz (AJUPIV) que reclaman el pago de esta prestación, insistió en que se les ha atendido y se ha ido pagando.

“A todos los que tengan su expediente en regla se les va a atender, lo que pasó es que algunos maestros fallecieron y están reclamando sus familiares o falleció algunos de los beneficiarios y tiene que interponer un juicio testamentario porque si alguno de los beneficiarios ya no está entonces a quién le toca, y ese es un tema legal que tienen que presentar, nosotros les hemos dado todas las facilidades y les hemos explicado como tener el expediente en regla, no hay nada oculto”, abundó.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Detalló que una de sus demandas está relacionada con una póliza que está en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) y que la SEV recientemente solicitó pueda ser parte para realizar los trámites correspondientes.

“Hubo un exceso de siniestralidad en 2021-2022 y eso es lo que ocasiona ese bache donde la aseguradora ya no quiere hacerse cargo, pero hay una responsabilidad legal y en eso estamos para que se pueda realizar. Hubo una tasa de mortandad mayor”, dijo.

Sostuvo que se está explorando poderlos incorporar a la póliza nacional y se tendrá que analizar lo que procederá con la aseguradora GNP, pues la problemática ha sido únicamente con jubilados y pensionados que dejaron de pagar en ese periodo, “nosotros estamos viendo legalmente qué procede por el tema de la siniestralidad”.