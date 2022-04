Cumplen un año de dolor por feminicidio y huida de Marlon “N”

Boca del Río, Ver.- Impacientes porque haya justicia para su hija, Víctor y Cecilia piden al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez apoyo para encontrar a Marlon “N” a un año de cumplirse el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán este sábado 23 de abril.

Con la mirada triste y el pensamiento ausente, Víctor y Cecilia han pasado un terrible año en medio del dolor por la pérdida de su hija, la más pequeña de este matrimonio.

Expresan que en medio del dolor, también queda la exigencia de justicia para su hija, pues el responsable Marlon “N” continúa prófugo a pesar de la extensiva campaña que se ha hecho en redes sociales con alcance a nivel internacional.

“Ha sido un año terrible para toda mi familia, para mi esposa, mi hija, para todos, es como si hubiera sido ayer pero realmente han pasado 12 meses donde la justicia sabe, la Fiscalía sabe, la policía sabe que fue Marlon el que asesinó a mi hija y ¿cómo es posible que teniendo toda la infraestructura, el equipo y todos los recursos no ha podido ser detenido?, realmente nos preocupa esa parte, se ha puesto muy lenta la Fiscalía y verdaderamente el no haber localizado a esta persona invita a los delincuentes a que hagan cosas aquí en el estado de Veracruz, porque dicen que en Veracruz no pasa nada”, expresa.

Local Alerta: ¿cuántas mujeres han desaparecido en lo que va del año en Veracruz? Por ello, el afligido padre pide al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, apoyo para encontrar a Marlon “N” . “Yo no quiero que el caso de mi hija quede impune por eso le pido al gobernador Cuitláhuac que nos ayude a encontrar a Marlon para que se haga justicia y quede el precedente, que sea ejemplo para que el delincuente que haga algo lo pague, sea llevado a juicio y sea sentenciado”, demanda. Considera que la Fiscalía ha puesto recursos para localizar al presunto feminicida, pero insiste en reforzar la búsqueda y que no se vaya a dar carpetazo a la investigación que en este mes cumple un año.

Refiere que el hecho de que se haya puesto tras las rejas a los padres del presunto feminicida es un avance, pero se requiere encontrar al verdadero responsable.

“Hay un proceso, hay pruebas suficientes para llevar el proceso y hacer un juicio para la sentencia de Jorge Ignacio y Elizabeth por los actos que ellos cometieron, que le ayudaron al hijo, pero sigue faltando Marlon”, agrega.



Cecilia Roldán, madre de la joven universitaria, expresa el sentir de muerte y vacío dentro de la familia, pero asegura que el motor que sigue moviendo y alentando las ganas de seguir es su otra hija.



“Mi hija no ha logrado justicia y es lo que estamos pidiendo"

Este año hemos estado como zombis, nos levantamos, hacemos la rutina porque hay que seguirla, por fortuna tenemos nuestro motor que es nuestra hija que es la que nos hace estar vivos, sobreviviendo (..) Mi esposo y yo deseamos justicia, esta vez no quiero ser empática porque lo que perdimos no va a volver nunca por más que uno haga y haga, tenemos un camino por luchar por mi hija no es venganza, es justicia, eso nos daría paz”, externa.

Los angustiados padres hacen un llamado a la población para que en caso de que tengan pistas sobre Marlon “N” lo denuncie ante el temor de que pueda volver a cometer otro asesinato.

Finalmente, la pareja agradece el apoyo de toda la gente que se ha sumado en esta campaña de búsqueda que se ha extendido a nivel internacional y esperan que pronto todo este trabajo concluya en su localización.