¿Qué ha pasado con las denuncias por el Sistema de Videovigilancia en Veracruz? El recuento de los hechos

A cinco años de darse a conocer las fallas del Sistema Estatal de Videovigilancia instalado por la empresa Comtelsat S.A. de C.V. en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el tema surgió nuevamente ante las denuncias del exgobernador contra el actual titular del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez.

¿Qué dijo Miguel Ángel Yunes sobre las denuncias que realizó contra Cuitláhuac García?

Ayer, lunes 29 de julio, el exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra del gobernador actual, Cuitláhuac García Jiménez, por el presunto daño patrimonial causado al erario y por los abusos a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

“La primera denuncia es por el presunto daño patrimonial causado al erario público al no dar instrucciones para que en caso de las videocámaras que él afirma que no funcionan se procediera el cobro de la pena convencional pactada en el contrato, a pesar de que el Orfis así se lo indicó, son decenas de millones de pesos no recuperados por negligencia y ejercicio indebido de la ley”, dijo.

Tras ello, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respondió que a Yunes Linares que se "relaje", pues el pueblo es el que manda, “es puro show, ya la gente los conoce muy bien yo creo que tiene una adicción a la mentira".

Cuitláhuac García Jiménez le pidió a Miguel Ángel Yunes Linares que se "relaje, pues el pueblo es el que manda" / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

A principios de 2019 el gobierno de Veracruz, a cargo de García Jiménez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el Sistema Estatal de Videovigilancia instalado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, con el cual se reportó una inversión total de mil 100 millones de pesos.

En la denuncia de ese entonces, la cual fue respaldada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), cuyo auditor general era Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, se indicó que las irregularidades encontradas incluían el funcionamiento de mil 695 cámaras de videovigilancia.

El Sistema Estatal de Videovigilancia fue instalado en más de 21 mil kilómetros cuadrados de territorio veracruzano; sin embargo, al momento de realizar la denuncia faltaban por instalar 275 cámaras.

Conforme al reporte, de los dispositivos instalados, el 72 por ciento, es decir 4 mil 354 cámaras, no funcionaba.

¿Dónde fueron colocadas las cámaras de videovigilancia en la administración anterior?

Las cámaras de videovigilancia reportadas por la administración pasada fueron colocadas en los municipios de Pánuco, Poza Rica, Fortín, Xalapa, Veracruz y Cosoleacaque.

El reporte señaló que de las 676 cámaras instaladas en Fortín ninguna funcionaba; en Poza Rica de las mil 120 cámaras, sólo funcionaban 10; y en Cosoleacaque de las 990 sólo operaban 62.

El tema surgió nuevamente ante las denuncias del exgobernador contra el actual titular del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En Xalapa fueron instalados mil 228 dispositivos, de los cuales únicamente 339 funcionaban; en Pánuco se colocaron 380 cámaras, de las cuales sólo servían 88.

En el municipio de Veracruz se instalaron las mil 631 cámaras, pero únicamente se encontraban activas mil 196.

¿Cómo intervino el Orfis en las denuncias en el caso de las chámaras e videovigilancia?

En junio de 2019 el entonces auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por supuestas irregularidades en la contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia de Veracruz, el cual fue adquirido entre 2017 y 2018, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Portilla Vázquez indicó que la denuncia se presentó luego de realizar una auditoría en el que se incluyó la instalación de más de 6 mil videocámaras, con un contrato de mil 100 millones de pesos, aportados por la Federación.

Detalló que las cámaras de vigilancia en referencia no tienen la calidad de video para cumplir el objetivo para el que fueron instaladas.

“Ya presentamos las pruebas sustentadas y documentadas, todo queda en manos del Ministerio Público, donde se determinará quién o quiénes incurrieron en una probable responsabilidad”, expuso.

Resolución tras denuncias sobre las cámaras de videovigilancia

El Consejo de la Judicatura Federal, a través de un documento, indicó que durante el periodo de 2016 a 2018, se desarrolló una investigación relacionada con el Sistema Estatal de Videovigilancia de Veracruz, con el cual se generó un daño patrimonial de 349 millones de pesos.

En enero de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una audiencia para imputar a Guillermo “N”, quien fungió como jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública durante el bienio panista.

La audiencia se llevó a cabo en febrero de 2022, y el juez decidió vincularlo a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Tras ello, en julio de ese mismo año, después de concluir la investigación, la FGR presentó cargos formales contra Guillermo “N”.

En febrero del 2023 la defensa solicitó un procedimiento abreviado, por lo que se difirió la audiencia debido al ejercicio de derecho de defensa para explorar opciones de terminación anticipada.

La nueva fecha programada era el 12 de abril de 2023, pero se volvió a diferir al 12 de marzo de 2024, debido a compromisos del juez en otro caso. A la fecha no se ha desarrollado esta audiencia.

En enero pasado Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que después de cinco años de negociaciones entre el gobierno de Veracruz y la empresa sólo ha instalado el 40 por ciento de las cámaras que formaban parte del Sistema Estatal de Videovigilancia.

La empresa sólo ha instalado el 40 por ciento de las cámaras que formaban parte del Sistema Estatal de Videovigilancia. | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Además, aseveró que buscaría que se castigue el fraude pues insistió en que la empresa no ha cumplido con la instalación de los equipos, a pesar de que se había comprometido a instalar 6 mil 476 cámaras.

El gobernador acusó que el juez federal Gustavo Stivalet Sedas incumplió con el ejercicio de su deber, ya que no vinculó a proceso a Miguel Ángel Yunes Linares y varios funcionarios de su administración, relacionados con el “fraude” de mencionado sistema.

Denuncia de Miguel Ángel Yunes Linares contra el gobernador de Veracruz

Ayer lunes, 29 de julio, en conferencia de prensa, el tema de las cámaras de vigilancia fue señalado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien dio a conocer que recurrió a la Fiscalía General del Estado para presentar dos denuncias contra el gobernador actual, Cuitláhuac García Jiménez, por el presunto daño patrimonial causado al erario y por los abusos a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Miguel Ángel Yunes Linares expuso que con las denuncias contra Cuitláhuac García Jiménez espera que la FGE "actúe y acredite su autonomía" / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Afirmó que por este tema se podrían constituir los presuntos delitos de incumplimiento del deber legal y abuso de autoridad.

Asimismo, destacó que “aunque sea lo último que haga en la vida” le cobrará al gobierno de Morena la persecución política que se inició contra sus hijos Fernando “N” y Miguel Ángel “N”, quienes están bajo investigación.

¿Qué cargos hay contra los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares?

Fernando “N”, quien se encuentra en primer lugar en la lista de diputaciones plurinominales del PAN en espera de la entrega de la constancia, enfrenta a dos órdenes de aprehensión: la primera por presunto delito electoral en agravio de la función pública electoral, y la segunda por presunto daño patrimonial de las Cuentas Públicas 2018 al 2021, denuncia que fue presentada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

Al igual que Miguel Ángel “N”, el exalcalde de Veracruz Fernando "N" se enfrenta a dos órdenes de aprehensión / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Miguel Ángel “N”, senador electo por Veracruz, tiene una orden de aprehensión por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Fernando "N" se enfrenta a las órdenes de aprehensión al igual que su hermano Miguel Ángel "N" | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Luego de estas declaraciones, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, y la gobernadora electa, Rocío Nahle García, todos representantes de Morena, respondieron que las acusaciones del panista son “espectáculo y show para atraer reflectores”.