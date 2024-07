Falta mucho por hacer contra el maltrato animal; se necesita acción y sanciones: activistas

Activistas y rescatistas independientes aseguran que el maltrato a los animales sigue vigente por lo que piden “mano dura” en contra de quien comete este tipo de actos, sin embargo, también coinciden en que las autoridades tampoco han llevado a cabo acciones enfocadas en el bienestar animal.

En entrevista, reconocen que hacen falta campañas de esterilizaciones para controlar las poblaciones de animales callejeros, vigilar que se cumpla la prohibición de la venta de animales así como una mayor difusión de sus derechos y de que maltratarlos es un delito.

Activistas y rescatistas independientes aseguran que el maltrato a los animales sigue vigente por lo que piden “mano dura” en contra de quien comete este tipo de actos | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Refugios en Xalapa están saturados por falta de acción de autoridades

La falta de acción de las autoridades es la causa principal de que el número de animales en situación de calle o en refugios incremente, denunció Lourdes Jiménez Mora coordinadora del Proyecto ARPA (Acciones para el Respeto y Protección Animal).

Dijo que en las últimas administraciones municipales las esterilizaciones han sido mínimas por parte del área de Salud Animal, lo que ha agravado el problema, además de que no se ha detenido la venta de animales.

“Aquí tenemos muchos factores que nos están llevando a que la cantidad de animales en Xalapa sea increíble; no lo vemos tanto en el día a día porque estamos llenos de refugios y rescatistas, que muchos de ellos, se debe decir, ni siquiera tienen a los animales en condiciones aceptables, saturados todos, todos los que se dedican a esto ¿Cuál es el problema principal? La falta de acción de las autoridades”.

Local Activistas exigen castigo de autoridades hacia maltratadores de animales en Veracruz

Remarcó que otro problema medular es la venta de animales porque pese a la prohibición, hay personas que lo siguen haciendo.

“Eso evidentemente nos va a llevar a que no logremos controlar las poblaciones, porque creo que es el punto medular, la venta de animales. Si nosotros seguimos permitiendo que la gente siga criando animales y vendiéndolos o regalándolos, nunca vamos a acabar con esta población excesiva que tenemos porque tú operas uno, pero nacieron cinco”.

Consideró que es un tema difícil que ya nos está rebasando, por lo que hace falta que las autoridades tengan la fuerza suficiente y necesaria para hacer su trabajo.

La falta de acción de las autoridades es la causa principal de que el número de animales en situación de calle o en refugios incremente | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Y por otro lado, seguimos siendo muy inconscientes como sociedad, ahora ya no nos importa si nuestra perra ando en celo y cruza, porque sabemos que hay muchísima gente que va a venir y nos va a quitar el paquete de las manos, que están dedicadas a eso”, dijo.

Criticó que sean comunes los mensajes preguntando dónde pueden ir a abandonar a un perro o pueden llevar una familia de cachorros que se encontraron por ahí, “porque todo el mundo encuentra cachorros y los quiere ir a abandonar a los albergues”.

Sin embargo, insistió en que, si la autoridad hiciera la parte que le corresponde y no permitiera la venta y el nacimiento de más animales, sería un gran paso.

También puedes leer: No solo el Naturalia: otros puntos en Xalapa donde podías ver diversas especies de animales

El maltrato sigue, aunque el tema esté de moda: animalista

Elia Sánchez de “Hogar 4 Patitas” añadió que, aunque pareciera que el tema de los animales “está de moda”, el maltrato no ha terminado y pareciera que va a seguir toda la vida, en tanto las autoridades no pongan más de su parte.

Expuso que actualmente tienen en resguardo a cerca de 50 perros y 50 gatos, y coincidió en que las esterilizaciones son casi nulas en la ciudad. “Se trata de que haya más esterilizaciones para que esto, al menos no lleguen más animales a los albergues y la intención es de que la gente haga más conciencia”.

Sostuvo que, aunque se tienen algunos avances y hay gente que esteriliza a sus mascotas y adopta, aún hay mucho trabajo por hacer.

“Sigue habiendo gente que no lo hace, ojalá avanzara más. Ha crecido el número de rescatistas, pero no todas hacen rescates de animales vulnerables, yo me dedico más a los discapacitados, a los animales atropellados, a los que están totalmente en la calle y cuando, por ejemplo, me pasan reportes, nada más voy yo o mi compañera Ada Azul, que somos las más viejas en esto y mi compañera Araceli”.

Local Chester necesita familia y una prótesis; fue arrollado por el tren en Veracruz

Coincidió en que hay una responsabilidad de las autoridades, pero también ciudadana por lo que es una problemática compartida.

“Definitivamente hacen falta más campañas de esterilización, no importa si sea solamente en la zona rural o las congregaciones, también para acá, lo que son las colonias de la Revolución, la 21 de marzo, esas no están abarcando las campañas y hay un montón de perros. Si hace falta, obviamente que venga más para acá”.

Expuso que, si bien en la pasada administración había una campaña de esterilización por semana, ahora incluso hay un acuerdo para que se realice cada tres meses.

Sostuvo que, aunque se tienen algunos avances y hay gente que esteriliza a sus mascotas y adopta, aún hay mucho trabajo por hacer | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Hay un acuerdo de Cabildo, eso es lo peor, es un acuerdo de Cabildo, de varios regidores, que solamente están autorizando cada tres meses una campaña y ahora se paga por las esterilizaciones cuando las campañas deben ser gratuitas, esterilizaciones gratuitas conforme a ley, pues el acuerdo ha hecho que se pague la esterilización”, criticó.

Consideró que el hecho de que se cobre por esterilizaciones cuando no se trata de zona rural desmotiva a las familias a llevar a cabo esos procedimientos para sus mascotas.

¿Qué es necesario para acabar con el maltrato animal?

Rosario Garduza de “Rescate Animal, Patitas Suaves” afirmó que hace falta que las autoridades pongan “mano dura” a los maltratadores de animales, pero también mucha conciencia por parte de la población.

Expuso que el número de reportes sobre todo en redes sociales por algún tipo de maltrato hacia los animales continúa al alza por lo que es necesario seguir haciendo una mayor difusión de sus derechos y de que maltratarlos es un delito.

“Hemos tenido un aumento en las cifras de los reportes, diariamente hay reportes de perritos abandonados, en azoteas, perritos que son maltratados, y pues esto es a causa de dos cosas, primero, la ciudadanía no hace conciencia todavía en su totalidad de que son seres vivos y que sienten, eso también ha orillado a que muchas personas los vean como un objeto”.

Local ¿Qué hacer si dejas amarrado a tu perro? Asociación pide atender estas recomendaciones

Por ello dijo que es necesario crear conciencia y hacer difusión tanto en las escuelas como en medios de comunicación para que la gente vaya entendiendo poco a poco que son seres vivos y que ya están protegidos en la ley.

Remarcó además que las autoridades no tienen mano dura con las personas que abandonan y que maltratan pese a que ha habido casos muy fuertes.

Ejemplificó el caso de una perrita que fue abusada sexualmente en la localidad de Cruz Blanca y en el que no se actuó contra los responsables.

“La perrita había sido torturada fue mutilada aparte, le mutilaron uno de sus bracitos y cuando fue encontrada sobre la carretera, tenía ya su bracito mutilado, se llevó atención médica y ahí la doctora se dio cuenta que había sido completamente torturada, tenía quemaduras de cigarro, tenía quemadas las plantitas de sus huellitas y había sido abusada sexualmente”.

Remarcó además que las autoridades no tienen mano dura con las personas que abandonan y que maltratan pese a que ha habido casos muy fuertes | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Otro fue el de Sol, la perrita que atropellaron doble vez, y por lo que incluso se acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales y se realizó marcha, pero tampoco hubo respuesta favorable de las autoridades.

“De hecho en la Fiscalía ni siquiera tenían un médico que pudiera hacer la autopsia de la perrita; estamos bastante atrasados todavía en cuanto a cómo llevar los procesos de maltrato animal aquí en Veracruz”, dijo.

Siete de cada 10 animales domésticos en México sufren maltrato

Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 del INEGI, hubo para ese año solo en Xalapa 60 mil 100 faltas por abandonar animales en la vía pública, 60 mil 200 por poseer animales sin adoptar medidas de seguridad para prevenir agresiones o azuzarlos para que ataquen, 60 mil 300 por maltratar, golpear o mutilar a cualquier animal, y 60 mil 500 por poseer animales sin adoptar medidas de higiene adecuadas.

Esta información se refiere a las presuntas faltas cívicas registradas en las puestas a disposición de personas ante el Juez Cívico u Oficial Calificador realizadas por el personal adscrito a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Por su parte, un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) difundido por el Senado de la República en junio del año pasado, aunque en 31 entidades del país, entre ellas Veracruz, el maltrato animal es considerado como un delito que se sanciona con penas en prisión y multas de diversos montos, se estima que solo se castiga el 0.01% de los casos que ocurren.

Local Lomitos encontrados mutilados y en la basura serán dados en adopción pronto: PATAS

El estudio es titulado como “El maltrato animal y sus sanciones en México” y fue elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro. Este señala que el problema del maltrato animal es mucho más grande de lo que se puede ver en las redes sociales, pues se calcula que siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota, sumando un total de 80 millones de mascotas de las cuales 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones son diversas mascotas pequeñas.

Durante el año 2022, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), recibió un total de mil 243 reportes por maltrato animal en la línea de Denuncia Anónima 089.

Según la autoridad ante un reporte de maltrato animal, las y los operadores telefónicos del C4 canalizarán la información a la corporación correspondientes, para iniciar con un proceso de investigación, para verificar que se está cometiendo un delito de acuerdo a la información proporcionada por la población y de conformidad con el Artículo 264 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se menciona que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y una multa de cincuenta a cien días de salario a quien cometa actos del maltrato o crueldad en contra de cualquier animal.

Bubo para ese año solo en Xalapa 60 mil 100 faltas por abandonar animales en la vía pública | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Cómo se puede realizar un reporte de maltrato animal?

Para poder realizar un reporte a la línea de Denuncia Anónima 089, es importante proporcionar información acerca de lo que está sucediendo, es decir, las condiciones en las que se encuentra el animal, así como la ubicación del lugar donde se comete el delito y el nombre de los responsables en caso de contar con este dato.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓