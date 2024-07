¿Qué hacer para salvar el medio ambiente? Ambientalista recomienda la comunicación

Uno de los principales retos que enfrentará la siguiente administración estatal es que se logre la comunicación con la academia y la sociedad civil para poder atender los problemas ambientales de la entidad.

¿Qué opinan los ambientalistas sobre la poda de árboles en Xalapa?

Rafael Bravo de Salvemos un Paraizoo consideró que, en el caso de Xalapa, las podas que se realizan en la ciudad deben ser bien estudiadas pues se estima que el 50 por ciento de los árboles están enfermos.

Lo que sucedió en Diego Leño donde un árbol se cayó tras las lluvias en la ciudad, deja como evidencia que se requiere mayor compromiso coordinado y organizado | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Nosotros como asociación civil sí puntualizamos, las podas sí hay que estudiarlas muy bien, a veces se hacen podas por seguridad justo para evitar lo que pasó en (la calle) Diego Leño, muchas otras son porque tira cableado los de compañías telefónicas o la misma luz, es entendible”.

Sin embargo, subrayó que también han detectado que hay muchos árboles enfermos, “por lo que sea, que la administración pasada no los protegieron, que no los atendieron, que no les han dado diagnóstico, la realidad es que tenemos mucho arbolado enfermo y también tenemos arbolado que no corresponde al ecosistema, esa también es una realidad”.

Agregó que lo que sucedió en Diego Leño donde un árbol se cayó tras las lluvias en la ciudad, deja como evidencia que se requiere mayor compromiso coordinado y organizado, sociedad civil y las autoridades ambientales.

“El problema más grave que hemos detectado tanto con Sedema (Secretaría de Medio Ambiente) como con el ayuntamiento es la falta de comunicación, creo que ese es uno de los principales problemas y uno de los retos que deben enfrentar las próximas administraciones”.

Y es que explicó que muchas veces se hacen podas y diagnósticos y los grupos ambientalistas no están enterados de ello.

“Muchos dicen que hay que dejarlos hacer su trabajo, pero hay personas ocupadas y preocupadas por esto y creo que la transparencia de datos y la comunicación ciudadana es vital para evitar estas diferencias”.

Se estima que más de un 50 por ciento del arbolado tiene hongos o parásitos | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Dijo que la academia tiene muchos estudios en la región sobre el estado de los árboles, y se estima que más de un 50 por ciento del arbolado tiene hongos o parásitos.

“Sin duda alguna creo que hay mucha información por parte de la academia, pero lo planteamos en algún momento, antes de que pasara la situación de los puentes de Lázaro Cárdena, estamos actuando todos de manera descoordinada”.

En su opinión, sabiendo “triangular todos estos frentes” se podrá dar una respuesta por el bien común porque la academia tiene la información, el gobierno tiene las facultades legales y la ciudadanía tiene la acción, pasión e interés para hacer que todo eso sea posible.

“Definitivamente hay un problema de comunicación que no se está dando y se está traduciendo a afectaciones ambientales, todo mundo echándose la bolita”, añadió.