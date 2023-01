¿Ánimo, échale ganas? Curar la depresión es más complejo

Veracruz, Ver.- La depresión no se cura con “ánimo, échale ganas” requiere de atención especializada y aunque sus síntomas son variados en el caso de los adolescentes los padres deben estar atentos a los cambios de estado de ánimo de sus hijos, su alimentación, sus relaciones personales porque todo en conjunto puede ser un primer aviso indica el psicólogo clínico, Juan Carlos Fuentes Purón.



En el marco del Día Mundial contra la Depresión que se celebró este viernes 13 de enero, explica que una melancolía, una tristeza o un llanto puede ser solo es una sensación momentánea, la depresión tiene que ver con las conductas en términos muy generales.

Te puede interesar: Estrés, agotamiento físico y emocional: podrías tener síndrome de Burnout

Es decir, una depresión se deriva por la una situación de duelo por el fallecimiento de algún familiar o amigo, la pérdida de empleo, de un semestre escolar, un fracaso amoroso.

Además de que algunas personas tienen ciertos aspectos orgánicos en su cerebro, sistema nervioso central que les provocan depresión y requieren medicamentos.

¿Quién diagnostica depresión?

Local ¡Sin tabúes! ¿Qué es el yoga y cómo ayuda a controlar el estrés? Instructora explica

“El diagnóstico de una depresión tiene que ser ante un psicólogo clínico, un psiquiatra ante un especialista y no decir; ay mira está deprimida, cuando los síntomas leves que no llegan a conformar el diagnóstico, hay muchas personas que alrededor de la persona triste le empiezan a decir: ánimo tu puedes, échale ganas, hay que tener cuidado porque la verdadera depresión no se supera con echarle ganas”, señala.



Incluso el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19 llevó a muchas personas a deprimirse por el hecho de dejar de ver a sus familiares, de suspender sus actividades y permanecer aislado.



El especialista expone que el caso de los adolescentes y adultos se notan cambios significativos en las conductas, por ejemplo, en la comida; de repente el paciente deja de comer o algunos hacen lo contrario pero se nota el cambio y no es justificar con “siempre ha sido tragón” o “siempre ha sido chocoso”.



Otro; es el sueño, de repente tiene insomnio no se puede dormir, tiene muchas preocupaciones o tiene problemas o contrario a eso, duerme demasiado, No dormía tanto y ahora parece “oso invernado”.



También pierden interés en las cosas que generalmente le gustaban, ahora ya no quiere, no se interesa, perdió el sentido o ya no tiene ningún sentido, ningún proyecto a largo o mediano plazo, pérdida de logros.

¿Cómo afecta la depresión en la vida diaria?

Las relaciones interpersonales también varían, los familiares con quien más se compartía ahora se evitan, y de repente dejar de ser asidos y otros síntomas donde se observa que la persona está cayendo en un cuadro depresivo.



“Si durante seis meses o más una persona continúa descendiendo en su estado de ánimo y manteniendo esas conductas, ya requiere de una atención especializada porque sabemos que en algún extremo algunas personas pueden atentar contra su vida”, indica.



Los riesgos de una depresión no tratada pueden desencadenar el que por mucho tiempo o el resto de su vida la persona mantenga una postura depresiva: cambia la personalidad, cambia las conductas y la persona se queda triste, sin ánimo.

El psicólogo señala que la población no le presta la atención debida a su salud mental y emocional / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Local Evita episodios depresivos en tus seres queridos, así los detectas

En el caso de las personas que trabajan o estudian, afecta su productividad; no van al trabajo, abandonan sus clases o empleos, en el caso de las parejas o matrimonios se presenta la pérdida del deseo sexual, el distanciamiento, ya no hay interés por el cónyuge.



Algunas personas pueden dejarse a la deriva, descuidar su alimentación, su salud, su aspecto, generar enfermedades y en un grado extremo puede atentar contra su vida a través del intento de suicidio y hasta llegarlo a consumar que es lo peligroso.

¿En qué etapa de la vida se da más la depresión?

Menciona que la depresión ha existido desde siempre en cualquier etapa de la vida, en el caso de los niños se maneja de distinta manera, por lo regular es por impulsividad, desafío a la autoridad, formas de hiper acción no comunes en su comportamiento, como un rechazo, una reacción ante lo que no están contentos.



Por ello insiste que dentro del hogar deben fortalecerse los lazos de comunicación entre padres e hijos, que la familia se integre, que se les hable de acuerdo a su nivel de desarrollo.

Leer más: Violencia, rechazo y familias dañan salud mental de comunidad LGBT+

A los pequeños permitirles que se expresen, pero sin faltar el respeto a los padres, se mantengan sus derechos pero también darles obligaciones, prestarles mucha atención, escucharlos, no imponerles, ni juzgarnos sino darles el verdadero lugar dentro de la familia para darse cuenta de lo que el niño necesite.



“De entrada la comunicación dentro del hogar es básica, muchas veces no se da se viene arrastrando un mal hábito desde la pareja y luego cuando se sacan y tienen hijos continúan con eso y lo ideal es mejorar la comunicación entre los padres, luego también es idóneo que los niños sean deseados, bien recibidos en el seno familiar y que se integre la familia como tal, cuando los niños van creciendo, desarrollándose hay que hablarles de acuerdo a su nivel de desarrollo no podemos hablarle como adulto a un niño, ni como niño a un adulto”, puntualiza.