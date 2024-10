Solo 5 de los casi 2 mil hoteles en Veracruz son inclusivos; PCD ignoradas

Veracruz, Ver.- Aunque cuentan con elevador y algunas rampas, los hoteles de Veracruz están lejos de brindar un turismo accesible para la comunidad que vive con una discapacidad y que padece deficiencias en infraestructura.

¿Cuántos hoteles de Veracruz son incluyentes?

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en el estado de Veracruz están registrados mil 827 hoteles, Moteles y similares de los cuales, tan solo 5 cuentan con Sello Turismo Incluyente, que la subsecretaría de Turismo otorga a aquellas empresas turísticas que tienen conocimientos en materia de atención a personas con discapacidad además de contar con las instalaciones exteriores e interiores, señalética y servicios de información adecuados para brindar un servicio de calidad a este segmento de mercado.

Los hoteles de Veracruz están lejos de brindar un turismo accesible para la comunidad que vive con una discapacidad

De acuerdo con Efraín Andrés Ferat Morales director de la fundación “Lazos de Acero” en Veracruz no hay una inclusión real en materia de turismo y la palabra solo es una moda.

Comenta que el sector hotelero prefiere no voltearlos a ver, pues hacen lo mínimo necesario para adaptar sus instalaciones ya que, aunque la mayoría tiene elevadores no están adaptados a personas en sillas de ruedas, por ejemplo.

“Yo soy usuario de una prótesis, soy una persona que vive con una discapacidad y pues vivo en carne propia muchas veces las deficiencias de infraestructura del sistema hotelero, es más que nada una llamada de atención voltear a ver este sector, si queremos generar una inclusión real pues debemos empezar desde lo básico, como levantar rampas para que nos podamos desenvolver”, expresa.

¿Cuánto cuesta una noche en hoteles con adaptaciones para PCD?

Refiere que son muy pocos los hoteles con adaptaciones y se trata de los de lujo donde la noche cuesta entre 2 mil a 4 mil pesos mientras que en la mayoría no hay habitaciones para personas con alguna discapacidad; tan solo las puertas de entrada son muy pequeñas sin espacio para una persona en silla de ruedas.

El sector hotelero prefiere no voltearlos a ver, pues hacen lo mínimo necesario para adaptar sus instalaciones

“Cuántas habitaciones accesibles tienen porque más allá de que es un hotel caro o barato, yo llego en una silla de rueda ¿cabe por la puerta? Nada más la puerta del cuarto no tiene el ancho para que pueda entrar una persona en silla de rueda, son esas condiciones que de entrada debemos empezar a concientizar para que podamos vivir una inclusión”, señala.

Manifiesta que tampoco hay cultura ni concientización ya que, en los estacionamientos de los hoteles, se destinan algunos de dos o tres lugares para las personas con discapacidad, pero no son respetados, porque se estaciona gente que no vive una discapacidad.

Ferat Morales, comenta que para llenar el término de inclusividad, los hoteles necesitan mejorar su infraestructura con elevadores, rampas, pasamanos, habitaciones y baños accesibles.

“En los baños, la tina, por ejemplo, la persona con lesión medular requiere de una adaptación, como personas con discapacidad decimos, no me rajo, me aviento, pero si no está apto corro el riesgo, te metas a una regadera, a una tina el piso está muy resbaloso, no tengo una pierna, ahí ya mis vacaciones se acabaron antes, debe haber una infraestructura correcta”, insiste.

Refiere que son muy pocos los hoteles con adaptaciones y se trata de los de lujo donde la noche cuesta entre 2 mil a 4 mil pesos

¿Cómo le va al sector hotelero de Veracruz en materia de inclusión?

Sobre este tema, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, César Alfonso Muñiz Cuervo, reconoce que son pocos los hoteles con adaptaciones y sin precisar en una cifra real señala que los hoteles de cadena, es decir los más caros, son los que cuentan con esta infraestructura.

Sin embargo, asegura que las adaptaciones están en proceso, que apenas se están haciendo. “Son adaptaciones que están en proceso, se está tratando de hacer una concientización entre todos para que poco a poco se vayan cambiando este tipo de situaciones, como comentan, algunos de los hoteles, los que son de cadena cuentan con este tipo de adaptaciones, llevan un costo a lo que los hoteles pequeños les cuesta más hacerlo, hay algunos hoteles adaptados, aunque es cierto que no es el cien por ciento", indica.

Son pocos los hoteles con adaptaciones

Dice que los hoteles pequeños por su dimensión tendrían que hacer una fuerte inversión para adaptar sus instalaciones para las personas con discapacidad.

“No es que no se quiera hacer, solo que lleva un costo realizar ese tipo de modificaciones, son modificaciones que a los hoteles más pequeños les cuesta más trabajo, es un tema que se debe considerar”, externa.

¿Qué hoteles de Veracruz son inclusivos?

De acuerdo con el directorio de certificación turística, solo cinco hoteles en la entidad cuenta con el Sello de Turismo Incluyente, se trata de:

Hotel Hb en Córdoba

Hotel Hampton By Hilton Veracruz en Boca del Río

Holiday Inn en Orizaba

Hotel Ac Veracruz By Marriott en Boca del Río

Hotel Terranova en Coatzacoalcos

Así mismo, la certificación la tiene un solo restaurante en la entidad, se trata del Nakú Restaurante Papanteco ubicado en el municipio de Papantla.

¿Hay oferta para turismo adaptado en Veracruz?

Sin embargo, no solo la hotelería es inaccesible para la población con alguna discapacidad, la realidad es que hay muy poca oferta turística para estas personas pues, de acuerdo con Arely Cuellar García agente de viajes, son pocos los espacios y tours habilitados para ellos.

Afirma que ha tenido la oportunidad de que en sus viajes se incluyan personas con discapacidad, pero los lugares de destino no son aptos, porque se recorren tramos largos, hay subidas y bajadas y los espacios no son accesibles.

“He tenido la oportunidad de integrar a personas con discapacidad en nuestros tours, normalmente no tanto, porque muchas de nuestras actividades o viajes que hacemos no son aptos para ellos, a veces hacemos actividades con largas caminatas, senderismo o la misma ciudad no está adaptada para este tipo de personas, son pocos los espacios habilitados para ellos”, externa.

Considera que se requiere mayor concientización por parte de los prestadores de turismo para ofrecer a los viajantes con alguna discapacidad espacios seguros y accesibles para su diversión.

El sector hotelero prefiere no voltearlos a ver, pues hacen lo mínimo necesario para adaptar sus instalaciones

“Falta mucho por trabajar, lugares como museos o lugares cerrados, parques temáticos quizá hay algo de infraestructura pero no al cien, hoteles son pocos, creo que es nulo para este tipo de viajeros, hace falta trabajar ese tema”, insiste.





