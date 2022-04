¿Qué medicamentos faltan para menores con cáncer?; madres protestaron

Veracruz, Ver.- Madres de pacientes del Hospital Infantil de Veracruz se manifestaron a las afuera de dicho nosocomio para denunciar nuevamente desabasto de medicamentos. En esta ocasión el faltante de medicamentos se registra en el cuadro básico como antibióticos y otros que tratan la anemia aplásica, que es una lesión que se tiene en la médula ósea.

De acuerdo a la vocera de las madres de familia, Cora de Jesús Rodríguez, dicho desabasto se viene registrando desde hace un mes y se trata de fármacos que en algunos casos son sumamente costosos y que no pueden costear o conseguir tan fácilmente.

“Nosotras las mamás hemos tenido que movernos para poder conseguir los medicamentos. Las mamas hemos acudido a las asociaciones, pidiendo dinero para comprar ciertos medicamentos y creo que eso no es justo porque no son medicamentos de 300 o 400 pesos son 800, mil, mil 800 pesos hasta 8 mil pesos o más", declara.

Ejemplo de ello es el caso de la señora Lorena Alor, mamá de un niño de ocho años de edad con anemia aplásica (una enfermedad que se presenta cuando el cuerpo deja de producir suficientes células sanguíneas nuevas); comenta que su hijo Justin comenzó el tratamiento en diciembre, pero a medias, porque de manera intermitente recibe los fármacos.

Su hijo requiere Eltrombopag que en las farmacias de la iniciativa privada se consigue en cerca de 25 mil pesos; también necesita 15 ampollas de Timoglobulina, de más de 15 mil pesos cada una, comenta.

“Eltrombopag hace una semana que el niño no lo está tomando y es urgente. Le están saliendo moretones y le están dando dolores de estómago y no sé porqué. Es medicamento para anemia aplásica pero es propenso a cáncer y necesitamos el tratamiento que se requiere para no llegar a ese extremo”, refiere.

Ángela Gail, otra madre preocupada de ciudadana estadounidense, quien se encuentra viviendo en México, acusa que aunque le han brindado consultas a su hijo no le dan el tratamiento adecuado.

Por ello llama a que se atienda correctamente a su hija, ya que su padecimiento le avanza. Los directivos les aseguran que las medicinas ya fueron solicitadas a la Secretaría de Salud y están en proceso de llegar, pero para ellas "solo les dan largas".