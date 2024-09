Cuatro municipios del estado con alto rezago educativo en el país, ¿cuáles son?

Cuatro municipios veracruzanos se encuentran entre los diez con mayores aumentos en el rezago educativo a nivel nacional, de acuerdo con un informe reciente de BBVA Research basado en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Municipios con más rezago educativo en Veracruz

Isla, Camerino Z. Mendoza, Chontla y Jamapa son los municipios que han registrado los incrementos más significativos en este indicador entre 2010 y 2020.

El rezago educativo se mide considerando el nivel de avance escolar de las personas en relación con su edad y el nivel de obligatoriedad educativa según su año de nacimiento.

El informe destaca que, además de Veracruz, estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán concentran una proporción considerable de municipios con altos niveles de rezago educativo. No obstante, la inclusión de cuatro municipios veracruzanos en esta lista subraya la necesidad de implementar intervenciones educativas más eficaces.

Contexto y comparativa nacional en rezago educativa

A nivel nacional, los municipios con mayores aumentos en rezago educativo incluyen principalmente municipios de Chihuahua, como Balleza, Batopilas y Urique, que lideran la lista con un incremento promedio del 11 por ciento en la proporción de habitantes con rezago educativo.

Les siguen Isla y Camerino Z. Mendoza, en Veracruz, con un aumento promedio del 7 por ciento, mientras que Chontla y Jamapa registraron un incremento conjunto del 4.9 por ciento en el mismo periodo.

En comparación, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca suelen encabezar los indicadores de marginación social, lo que contribuye a los altos niveles de rezago educativo en muchas de sus comunidades.

En el occidente del país, los municipios de la frontera entre Jalisco y Nayarit, así como algunos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, también presentan condiciones críticas en este aspecto.

Programas para combatir el rezago educativo

El Coneval define a la población en rezago educativo como aquella que no ha alcanzado el nivel de educación obligatorio acorde a su edad. Este criterio incluye a menores de 21 años que no asisten a un centro de educación formal y adultos mayores de 22 años que no completaron su educación media superior, entre otros grupos.

Para enfrentar este desafío, el Gobierno Federal ha implementado diversos programas, destacando el Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria y La Escuela es Nuestra, ambos gestionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos programas buscan asegurar la oferta educativa en zonas rurales y marginadas, proporcionando recursos materiales y humanos para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela.

Rezago educativo es cuando no se alcanza el nivel de educación obligatorio para la edad / Foto Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Adicionalmente, los programas Beca de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, así como el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, ofrecen apoyos económicos que pueden contribuir a la reducción del rezago educativo en municipios vulnerables.

Inversión municipal de Veracruz en educación

En cuanto a la inversión local, los municipios veracruzanos han destinado recursos para combatir el rezago educativo. Entre 2018 y 2024, Isla, Camerino Z. Mendoza, Chontla y Jamapa han invertido un total de 98 millones 153 mil 690 pesos en obras y acciones educativas.

Para el año fiscal 2024, Isla ha asignado 11.9 por ciento de su presupuesto, equivalente a 11 millones 269 mil 446 pesos, para proyectos educativos. Camerino Z. Mendoza ha destinado el 6.1 por ciento de su presupuesto, unos 5 millones 700 mil pesos, mientras que Chontla y Jamapa han destinado 8.8 por ciento y 7.7 por ciento de sus presupuestos, respectivamente, a iniciativas relacionadas con la educación.

Municipios veracruzanos han destinado recursos para combatir el rezago educativo / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de los municipios con la mejora de las condiciones educativas, aunque los desafíos siguen siendo significativos frente al rezago en sus localidades.