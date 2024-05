Familiares de Brando piden que sigan las investigaciones; "Que no haya carpetazo"

Veracruz, Ver.- Con una manifestación a las afueras del palacio municipal de Lerdo de Tejada, familiares de Brando Arellano Cruz exigen que continúen las investigaciones ante la sospecha de que la sindica en función de alcaldesa tenga pruebas que puedan incriminar a los presuntos responsables del asesinato del joven de 27 años.

Erika María Cruz Hernández, madre de la víctima informó que, por medio de un mensaje de WhatsApp, la sindica María Ester Arróniz proporcionó información de los policías que presuntamente estaban involucrados con su asesinato.

En el mensaje, según expone la afectada, la síndica también instó a establecer un diálogo para que el caso no quedará impune, sin embargo, a casi cinco meses del hecho no han podido reunirse y teme que la funcionaria municipal se vaya antes de lo previsto.

“La síndica había querido un diálogo con nosotros y hasta el día de hoy no se ha dado, hay negativa total, el 19 de enero asesinaron a mi hijo los policías que ella contrató y que venían cometiendo atropellos contra los jóvenes, les quitaban sus celulares, sus carteras, sus motos y ella lo sabía, pero no escucha”, expresa.

Comentó que la síndica se había comprometido a apoyar en las investigaciones.

“La síndica quedó de aportar pruebas que ella tenía y que incriminaban a los asesinos, al director de la Policía y al supuesto presunto de mi hijo que era el comandante, ella me proporcionó, sin que yo se lo pidiera el nombre del presunto asesino y ahora me pregunto ¿Por qué me mandó un mensaje de WhatsApp quien le disparó a su hijo fue fulano de tal? Ella no estaba ahí y yo no sé si ya fue a declarar porque a mi me lo asevero”, afirmó.

Mencionó que lo que la familia busca es justicia y de que el asesinato de su hijo no quede impune, como ha sucedido en otros casos.

Recordó que hay una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la síndica, pero acusó que hay respaldo del Congreso del Estado para que el caso no avance.

“La tengo demandada ante la Fiscalía Anticorrupción pero al parecer la señora tiene la protección de Gómez Cazarín porque cada vez que vamos con mi abogado los documentos que hemos solicitado al Congreso no están”, puntualizó.

Consideró que en estos meses se han atendido otros casos como prioritarios y el caso de su hijo va quedando estancado con el riesgo de que se de carpetazo y los policías involucrados queden en libertad y hasta sean removidos a otras corporaciones.

Los familiares permanecieron a las afueras del palacio municipal por un rato lanzando consignas contra la síndica y exigen que haya justicia para Brando.

Cabe recordar que el viernes 19 de enero del año en curso, Brando Arellano Cruz fue presuntamente asesinado por elementos de la Policía Municipal, quienes venían persiguiéndolo desde cuadras atrás.

El joven fue acribillado frente a la casa de su abuela materna y el hecho enfureció a los habitantes quienes estuvieron a punto de linchar a los policías.

Durante la gresca, los pobladores incendiaron patrullas y una parte del palacio municipal como un acto de justicia por los presuntos abusos de autoridad que los policiacos venían realizando desde hace varios meses.